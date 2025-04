Incontro tra Zelensky e Trump chi c’è dietro lo storico colloquio

Incontro tra Zelensky e Trump, chi c’è dietro lo storico colloquio – Un “regista” dietro le quinte di San Pietro, eh sì. Proprio così. Ha seguito da vicino ogni dettaglio dell’organizzazione delle esequie di Papa Francesco, vigilando perché ogni aspetto rispettasse le ultime volontà del Pontefice. Non solo: ha anche scortato diversi leader mondiali sul sagrato di San Pietro, prendendo sottobraccio, tra gli altri, l’ex presidente americano Joe Biden. ( dopo le foto)Il momento storico prima della cerimonia: chi c’è dietro l’Incontro tra Zelensky e TrumpÈ stato lui a notare, pochi minuti prima dell’inizio della funzione, un potenziale momento storico: il faccia a faccia tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Un Incontro delicatissimo che ha avuto come “facilitatore” Monsignor Leonardo Sapienza, 72 anni, originario di Cassano delle Murge, in Puglia. Tvzap.it - Incontro tra Zelensky e Trump, chi c’è dietro lo storico colloquio Leggi su Tvzap.it tra, chi c’èlo– Un “regista”le quinte di San Pietro, eh sì. Proprio così. Ha seguito da vicino ogni dettaglio dell’organizzazione delle esequie di Papa Francesco, vigilando perché ogni aspetto rispettasse le ultime volontà del Pontefice. Non solo: ha anche scortato diversi leader mondiali sul sagrato di San Pietro, prendendo sottobraccio, tra gli altri, l’ex presidente americano Joe Biden. ( dopo le foto)Il momentoprima della cerimonia: chi c’èl’traÈ stato lui a notare, pochi minuti prima dell’inizio della funzione, un potenziale momento: il faccia a faccia tra Donalde Volodymyr. Undelicatissimo che ha avuto come “facilitatore” Monsignor Leonardo Sapienza, 72 anni, originario di Cassano delle Murge, in Puglia.

Su questo argomento da altre fonti

Un incontro tra speranza e realpolitik: Trump e Zelensky all’ombra di Papa Bergoglio - Quando la storia si scrive, spesso lo fa nei luoghi più inaspettati. L’incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky in Vaticano, durante i funerali di Papa Bergoglio, è uno di quegli eventi che trascendono il semplice aneddoto diplomatico per assumere un significato quasi epocale. Lo scenario scelto – la Basilica di San Pietro, teatro di preghiere globali per la pace e custode di una tradizione millenaria di mediazione morale – non poteva essere più carico di simbolismo. 🔗ilfogliettone.it

Da Papa Francesco i leader del mondo. Storico incontro Trump-Zelensky - Oltre 160 delegazioni internazionali hanno partecipato ai funerali di Papa Francesco. Strette di mano incontri che rimarranno nella storia come quello fra Trump e Zelensky. Tra i primi ad arrivare il presidente Mattarella. Servizio di Fabio Bolzetta. The post Da Papa Francesco i leader del mondo. Storico incontro Trump-Zelensky first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Trump-Zelensky, la foto dell'incontro "costruttivo" in Vaticano che resterà nella storia - Miracolo di Jorge Mario Bergoglio, verrebbe da dire. Quando Volodymyr Zelensky, due mesi fa, ha lasciato la Casa Bianca dopo il duro scontro con Donald Trump, una riappacificazione tra i due sembrava pressoché impossibile. Eppure, nel giorno dei funerali di Papa Francesco, il presidente Usa e l'omologo ucraino hanno avuto un breve e "costruttivo" faccia a faccia. Dove? Nella Basilica di San Pietro, che fino a stamattina ha custodito la salma del Pontefice che più si è battuto per un mondo di pace e di condivisione. 🔗iltempo.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ucraina, Trump: San Pietro ufficio più bello che abbia mai visto Zelensky vuole un accordo; Incontro Trump-Zelensky ai funerali del Papa, il “giallo” della terza sedia: per chi era?; Il faccia a faccia «storico» di 15 minuti tra Zelensky e Trump a San Pietro; Il video dell'incontro tra Trump e Zelensky a San Pietro, giallo sulla terza sedia e cos'è successo con Macron. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Incontro tra Trump e Zelensky a San Pietro, cosa c'era alle loro spalle: la profezia "nascosta" - Sabato scorso, durante i solenni funerali di Papa Francesco, è avvenuto un incontro che molti osservatori definiscono epocale. Nella maestosa cornice della Basilica di San Pietro, il presidente americ ... 🔗msn.com

Incontro Trump-Zelensky ai funerali del Papa, il “giallo” della terza sedia: per chi era? - Leggi su Sky TG24 l'articolo Incontro Trump-Zelensky ai funerali del Papa, il “giallo” della terza sedia: per chi era? 🔗tg24.sky.it

Com’è andata tra Trump e Zelensky e perché c’era una sedia in più nella basilica di San Pietro - Barlumi di speranza per la pace in Ucraina. Ad accenderli l'incontro, destinato a passare alla storia, tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, che poco prima dei funerali di Papa Francesco si sono ... 🔗fanpage.it