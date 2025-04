Inclusività nel mondo della cultura | un progetto con la Fondazione della Comunità Bergamasca e Cariplo

Fondazione della Comunità Bergamasca continua il suo impegno per promuovere l’Inclusività e il valore della cultura come motore di crescita personale e sociale. Ecodibergamo.it - Inclusività nel mondo della cultura: un progetto con la Fondazione della Comunità Bergamasca e Cariplo Leggi su Ecodibergamo.it L’INIZIATIVA. Lacontinua il suo impegno per promuovere l’e il valorecome motore di crescita personale e sociale.

Le notizie più recenti da fonti esterne

"Io vivo. Di legalità": il progetto per diffondere la cultura dell'antimafia nel Lecchese - Avviato il progetto "Io vivo. Di legalità. Educare alla legalità attraverso testimonianze a confronto e buone pratiche di contrasto alla criminalità organizzata". Questo il titolo del progetto che vede come enti promotori il Comune di Lecco, la Provincia di Lecco e il Centro per la legalità in... 🔗leccotoday.it

"Dalla cura di orti alla possibilità di essere assunti". Persone con disabilità inserite nel mondo del lavoro: il progetto - Torna per il quinto anno consecutivo Milleorti per il Turismo, progetto realizzato grazie alla collaborazione tra Alberghi.it, cooperativa sociale Il Millepiedi e Associazione Crescere Insieme Odv. Gli orti dell’Area verde inclusiva di Casa Macanno di Rimini sono pronti ad accogliere le piantine... 🔗riminitoday.it

Le coop sulla capitale della cultura : "Vogliamo contribuire al progetto" - Le cooperative di Legacoop Romagna accolgono con favore la decisione dei Comuni di Forlì e Cesena di sottoscrivere una candidatura condivisa per la Capitale italiana della Cultura 2028 e plaudono ai sindaci Gian Luca Zattini ed Enzo Lattuca per la capacità che hanno dimostrato di andare oltre i campanili, mettendo al primo posto l’interesse delle nostre comunità e la volontà di valorizzare le energie in campo. 🔗ilrestodelcarlino.it

Cosa riportano altre fonti

Inclusività nel mondo della cultura: un progetto con la Fondazione della Comunità Bergamasca e Cariplo; Disabilità: QR Code e inclusività, il progetto Sensi+ vuole superare le barriere (non solo) architettoniche; “A più voci”, un nuovo progetto di inclusione culturale e sociale; BigBag, nasce il progetto imprenditoriale etico che trasforma una borsa in un manifesto di cultura, sostenibilità e inclusione. 🔗Su questo argomento da altre fonti