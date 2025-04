Incidenti sul lavoro un operaio muore in una cava di marmo a Carrara

cava per l'estrazione del marmo, questa mattina, a Carrara. Poco dopo le 8, nella zona Fantiscritti, in località Miseglia un uomo di 59 anni è morto mentre era alla guida di un dumper (un mezzo pesante utilizzato nelle cave) che è finito giù precipitando per molti metri. L'uomo è rimasto schiacciato sotto il mezzo ed è deceduto sul colpo. Inviato subito dal 118 il Soccorso Cave con medici e infermieri. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori della prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro dell'Asl, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Inizialmente è stato allertato anche l'elicottero Pegaso, ma quando i primi sanitari sono arrivati sul posto purtroppo il 59enne era già deceduto e l'elisoccorso non è intervenuto. Agi.it - Incidenti sul lavoro, un operaio muore in una cava di marmo a Carrara Leggi su Agi.it AGI - Incidente mortale in unaper l'estrazione del, questa mattina, a. Poco dopo le 8, nella zona Fantiscritti, in località Miseglia un uomo di 59 anni è morto mentre era alla guida di un dumper (un mezzo pesante utilizzato nelle cave) che è finito giù precipitando per molti metri. L'uomo è rimasto schiacciato sotto il mezzo ed è deceduto sul colpo. Inviato subito dal 118 il Soccorso Cave con medici e infermieri. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori della prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi didell'Asl, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Inizialmente è stato allertato anche l'elicottero Pegaso, ma quando i primi sanitari sono arrivati sul posto purtroppo il 59enne era già deceduto e l'elisoccorso non è intervenuto.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Incidenti lavoro, operaio 44enne muore schiacciato da macchinario - Un operaio di 44 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto stamani poco prima delle 7. L’incidente è avvenuto a Ono San Pietro, in Provincia di Brescia, in via Ronchi 26c, nella ditta Comin Parfum, che produce di cosmetici. Stando alle prime informazioni, l’uomo è rimasto schiacciato da un macchinario che movimenta bancali. Sul posto i soccorsi di Areu 118, insieme con i vigili del fuoco e i carabinieri di Breno. 🔗lapresse.it

Incidenti lavoro: muore operaio 46enne schiacciato da braccio betoniera - Torino di Sangro (Chieti), 18 feb. (LaPresse) – Ennesima vittima del lavoro nel teatino. Un operaio di Roccaspinalveti (Chieti), Antonio Suriani, 46 anni, è deceduto a Torino di Sangro (Chieti). L’uomo è stato colpito alla testa dal braccio di scarico di una betoniera che si è staccato mentre si scaricava il cemento, dal mezzo pesante, per realizzare un cordolo. L’operaio era impegnato nel cantiere di una ditta di Roccaspinalveti per i lavori in un villaggio vacanze ‘Miramare’ di Torino di Sangro, in contrada Lago dragoni. 🔗lapresse.it

Incidenti lavoro: colpito da pannello in ferro, muore operaio 21enne a Chioggia - Milano, 21 feb. (LaPresse) – Un giovane operaio di 21 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro che si è verificato in un cantiere edile in via Marco Polo a Sottomarina di Chioggia, in provincia di Venezia. Il giovane è morto dopo essere stato colpito da un pannello in ferro per getti in opera. 🔗lapresse.it

Su questo argomento da altre fonti

Foggia, incidente sul lavoro: morto operaio caduto da ponteggio; Tragedia sul lavoro, operaio cade dal tetto e muore; Incidente sul lavoro, operaio muore in un cantiere nel Catanese; Incidente sul lavoro: operaio muore investito. 🔗Ne parlano su altre fonti

Incidente in cava, muore 59enne - E' successo intorno alle 8 in località Miseglia nel territorio di Massa Carrara. L'uomo era alla guida di un dumper ... 🔗rainews.it

Incidente sul lavoro in una cava a Carrara: muore operaio di 59 anni cadendo in un dirupo - L'incidente alle 8 di mattina di lunedì 28 aprile a Miseglia: l'uomo era alla guida di un dumper che è uscito di strada, precipitando in una scarpata e rimanendo schiacciato dal suo mezzo. È morto sul ... 🔗corrierefiorentino.corriere.it

Incidente sul lavoro, operaio muore in un cantiere nel Catanese - Un operaio di 65 anni è morto oggi, mercoledì 23 aprile, in un incidente sul lavoro nel Catanese. La tragedia in un cantiere della strada statale Adrano-Bronte. Per cause ancora da accertare, ... 🔗msn.com