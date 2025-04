Incidenti domestici | un libro insegna a prevenirli e a gestirli in casa senza necessariamente andare al Pronto Soccorso

Come proteggersi dagli infortuni domestici più comuni e affrontare al meglio le emergenze? Una delle massime esperte in traumatologia spiega in una guida come la sicurezza nasca dalle piccole attenzioni quotidiane e dal saper risolvere al meglio ogni situazione

Prevenire gli incidenti domestici, in Casentino l’incontro aperto alla cittadinanza - Un focus sulla prevenzione domestica, partendo dai rischi più comuni che possono nascondersi in casa per poi fornire consigli e informazioni utili su come evitare incidenti in ambienti domestici. È l’obiettivo dell’incontro aperto alla cittadinanza che si terrà oggi pomeriggio alle 16 (presso la... 🔗arezzonotizie.it

Il flagello degli incidenti domestici - Le nostre abitazioni se non si usa prudenza a volte rischiano di trasformarsi in trappole nelle quali è facile incappare con la conseguenza di un infortunio domestico. Cadute, tagli, avvelenamenti, ustioni da elettricità, la casistica è molto estesa. La causa più frequente di incidente nelle abitazioni è la caduta dalle scale o banalmente sul pavimento per vari motivi (55%), seguita dal taglio frequente a braccia o mani durante la preparazione dei pasti o per lavori in giardino (17%), dall’urto e schiacciamento causato da porte e fineste (14%) e dall’ustione termica o chimica (7%). 🔗ilrestodelcarlino.it

Prevenire gli incidenti domestici, in Casentino l’incontro aperto alla cittadinanza - Arezzo, 25 febbraio 2025 – Un focus sulla prevenzione domestica, partendo dai rischi più comuni che possono nascondersi in casa per poi fornire consigli e informazioni utili su come evitare incidenti in ambienti domestici. È l’obiettivo dell’incontro aperto alla cittadinanza che si terrà oggi pomeriggio alle 16 (presso la Bocciofila di Bibbiena) e promosso dal Comitato di partecipazione e dalla Zona Distretto del Casentino. 🔗lanazione.it

