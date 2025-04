Incidente sulla Briantea | due feriti e viabilità in tilt in uscita da Bergamo

Bergamo. Incidente stradale a Longuelo nel tardo pomeriggio di lunedì 28 aprile. Due auto si sono scontrate sulla Briantea, in un punto non distante dalla rotonda ex C6.Da accertare le cause dello schianto. Due i feriti, un giovane di 32 anni e una 60enne: sono stati ricoverati in codice giallo all'ospedale Papa Giovanni e alla clinica Gavazzeni.Avvenuto in orario di punta, l'Incidente ha messo in tilt la viabilità dell'area paralizzando il traffico. La strada è stata temporaneamente chiusa in entrambi i sensi di marcia: la viabilità in uscita dalla città, in direzione Curno, è stata riaperta intorno alle 19.Sul posto due ambulanze del 118, la Polizia locale, i Vigili del fuoco e la ditta Zambelli per la rimozione delle auto incidentate.

