Incidente stradale scontro tra auto all' alba | un morto

Incidente stradale all'alba di oggi a Bari: un morto è il bilancio dello scontro tra due auto avvenuto intorno alle 4:00 su via Trisorio Liuzzi, in prossimità dell'ospedale Di. Quotidianodipuglia.it - Incidente stradale, scontro tra auto all'alba: un morto Leggi su Quotidianodipuglia.it all'di oggi a Bari: unè il bilancio dellotra dueavvenuto intorno alle 4:00 su via Trisorio Liuzzi, in prossimità dell'ospedale Di.

Ne parlano su altre fonti

Incidente stradale in provincia di Como, scontro tra un’auto e una moto: morto un uomo - Incidente stradale in provincia di Como: un'automobile si è scontrata con una moto e nell'impatto è morto il motociclista. La vittima è un 37enne.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Grave incidente stradale nel Bergamasco, scontro frontale tra auto e camion: un morto e due feriti - Questa mattina, venerdì 28 febbraio, si è verificato un grave incidente stradale sulla SP 49 ad Ardesio, in provincia di Bergamo. Nello scontro frontale tra un'automobile e un camion, ha perso la vita un uomo di 61anni.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Incidente stradale a Taormina, violento scontro tra due auto sulla statale 114: un ferito e rallentamenti - E' di un ferito il bilancio dell'incidente avvenuto stamani sulla strada statale 114 nei pressi di Isola Bella a Taormina. Due auto si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento. Nell'impatto ad avere la peggio il conducente di una delle due vetture. Inevitabili i rallentamenti... 🔗messinatoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Incidente stradale, scontro tra auto all'alba: un morto; Tragedia sul raccordo autostradale, muore in uno scontro auto-moto; Incidente a Desio tra auto e moto: un uomo di 62 anni in ospedale; Scontro auto-moto, ferito un centauro. 🔗Cosa riportano altre fonti

Scontro tra due auto a Bari, 57enne morto e un ferito grave - Un uomo di 57 anni è morto ed un altro è rimasto gravemente ferito questa mattina in un incidente stradale avvenuto in via Trisorio Liuzzi, a pochi passi dall'ospedale Di Venere a Bari. (ANSA) ... 🔗msn.com

MONDRAGONE. Scontro tra un’auto e un pullman, neonato leggermente ferito - Il fatto è avvenuto lungo la strada di via Padule MONDRAGONE – Un brutto incidente stradale si è verificato nella zona di via Padule, coinvolgendo un’automobile e un pullman su cui viaggiavano dei bam ... 🔗casertace.net

Scontro in strada: si ribaltano due auto. Danni alle tubature - Barberino Tavarenelle, 25 aprile 2025 – Incidente tra due auto intorno alle 20 in strada Palazzuolo poco prima dell’abitato di Noce, a Barberino Tavarnelle. Nell’impatto le due auto si sono rovesciate ... 🔗msn.com