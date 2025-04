Incidente mortale auto contro camion | muore 22enne

Incidente stradale ha sconvolto la comunità nella mattinata di lunedì 28 aprile. Intorno alle 10, lungo una trafficata arteria, un giovane di 22 anni, ha perso tragicamente la vita in uno scontro frontale. Stando ai primi accertamenti condotti dai Carabinieri, il ragazzo, residente a Chioggia e di origine italo-tedesca, era alla guida di una Dacia Sandero. Procedendo in direzione Padova, avrebbe invaso improvvisamente la corsia opposta, proprio mentre sopraggiungeva un camion Iveco condotto da un 43enne di Fiesso d’Artico. L’impatto, violentissimo, non ha lasciato scampo a Juri, che sarebbe morto sul colpo.Il tragico schianto è avvenuto nei pressi del bar Al Ponte, all’incrocio tra la Strada dei Pescatori (statale 516 Piovese) e la provinciale 53 via Argine Sinistro Brenta. Thesocialpost.it - Incidente mortale, auto contro camion: muore 22enne Leggi su Thesocialpost.it Un terribilestradale ha sconvolto la comunità nella mattinata di lunedì 28 aprile. Intorno alle 10, lungo una trafficata arteria, un giovane di 22 anni, ha perso tragicamente la vita in uno sfrontale. Stando ai primi accertamenti condotti dai Carabinieri, il ragazzo, residente a Chioggia e di origine italo-tedesca, era alla guida di una Dacia Sandero. Procedendo in direzione Padova, avrebbe invaso improvvisamente la corsia opposta, proprio mentre sopraggiungeva unIveco condotto da un 43enne di Fiesso d’Artico. L’impatto, violentissimo, non ha lasciato scampo a Juri, che sarebbe morto sul colpo.Il tragico schianto è avvenuto nei pressi del bar Al Ponte, all’incrocio tra la Strada dei Pescatori (statale 516 Piovese) e la provinciale 53 via Argine Sinistro Brenta.

Cosa riportano altre fonti

Incidente mortale nel Tarantino: auto sbanda e si schianta contro un albero. Morti 4 giovanissimi al ritorno da una festa - Nella notte ennesima tragedia stradale nel pugliese: quattro giovani ragazzi, di età compresa tra i 16 ed i 22 anni, hanno perso la vita sulla strada provinciale 110 che collega Lizzano a Faggiano, nel Tarantino, intorno alle 2.30. A quanto emerge dalle prime ricostruzioni, la macchina su cui viaggiavano – una Fiat Idea – sarebbe finita fuori strada all’uscita da una curva, sbandando, ribaltandosi e schiantandosi contro un albero. 🔗ilfattoquotidiano.it

Incidente mortale al Torrino, 26 enne perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero - Leonardo Scollato, un giovane ragazzo di 26 anni, ha perso la vita in un tragico incidente nella notte tra sabato e domenica, intorno alla mezzanotte, in zona Torrino. Stava viaggiando a bordo della sua automobile, una Mini Cooper, in direzione via del Pianeta Saturno quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura schiantandosi contro un albero in viale della Grande Muraglia. 🔗romadailynews.it

Incidente mortale a Roma: auto contro un semaforo in via Cristoforo Colombo - Roma è stata teatro di un tragico incidente stradale nella notte, precisamente intorno all’una e mezza, in via Cristoforo Colombo, all’incrocio con via Rosa Guarnieri Carducci. Un’automobile, una Citroën C3, è uscita di strada per cause ancora in fase di accertamento, terminando la sua corsa contro un semaforo. A perdere la vita nell’impatto è stato il conducente del veicolo, un uomo di 44 anni, deceduto sul colpo a seguito dello schianto. 🔗thesocialpost.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Incidente mortale sulla SS 106. Auto contro la galleria, perde la vita un uomo; Grave incidente sulla Statale 106 tra Grotteria e Locri, auto contro l'ingresso della galleria: un morto; Ancora un incidente mortale in Calabria: perde il controllo dell’auto e si schianta contro una galleria nel Reggino ·; Tragedia a Lanciano: travolto da un'auto durante il corteo del 25 aprile, muore un uomo di 81 anni. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Incidente mortale, auto contro camion: muore 22enne - Un terribile incidente stradale ha sconvolto la comunità nella mattinata di lunedì 28 aprile. Intorno alle 10, lungo una trafficata arteria, un giovane di ... 🔗thesocialpost.it

Auto finisce contro ingresso galleria, morto il conducente - (ANSA) - SIDERNO, 28 APR - Un uomo è morto sul colpo in seguito ad un incidente autonomo avvenuto sulla strada statale 106 VarB nel tratto compreso tra Grotteria e Locri, nel reggino. La vittima, che ... 🔗msn.com

Locri. Un’auto finisce contro l’ingresso delle galleria Limbia, morto il conducente - Una Ford C-Max, con a bordo solo il conducente, ha perso il controllo finendo la sua corsa contro l’ingresso della galleria Limbia The post Locri. Un’auto finisce contro l’ingresso delle galleria Limb ... 🔗msn.com