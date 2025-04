Incidente in viale Toscana schianto tra due moto | grave ragazzo di 19 anni

schianto frontale con un'altra moto che arrivava dalla direzione opposta poi l'urto con un'auto e una terza motocicletta. La caduta e la corsa a sirene spiegate in direzione del pronto soccorso, a bordo di un'ambulanza. Un ragazzo di 19 anni è rimasto gravemente ferito in seguito. Milanotoday.it - Incidente in viale Toscana, schianto tra due moto: grave ragazzo di 19 anni Leggi su Milanotoday.it Un sorpasso, lofrontale con un'altrache arrivava dalla direzione opposta poi l'urto con un'auto e una terzacicletta. La caduta e la corsa a sirene spiegate in direzione del pronto soccorso, a bordo di un'ambulanza. Undi 19è rimastomente ferito in seguito.

Incidente mortale in galleria, lo schianto tra le auto è terribile. Poi la scoperta choc su uno degli automobilisti - Uno scioccante incidente stradale ha strappato alla vita Marco, un uomo di 39 anni che era diventato papà per la terza volta da pochi mesi. Lo schianto fatale è avvenuto all’interno di una galleria, mentre lui era alla guida della sua automobile, una Renault Clio. A impattarsi con lui frontalmente è stata una Lancia Ypsilon, condotta da un ragazzo di 27 anni ora finito nei guai. Marco era in auto assieme alla sua compagna, la quale è rimasta gravemente ferita ed è stata ricoverata in prognosi riservata in ospedale. 🔗caffeinamagazine.it

Incidente in Kenya, morti due turisti italiani: un uomo e una donna. Schianto su piccolo bus: altri 4 feriti - Si è trasformata in una tragedia la vacanza di due italiani che hanno perso la vita in un incidente stradale sulla costa del Kenya, mentre altri quattro connazionali sono stati ricoverati in... 🔗ilmattino.it

Incidente in Kenya con un mini van: morti due turisti italiani, un uomo e una donna, ci sono anche 4 feriti. La dinamica dello schianto e chi sono le vittime - Il ministero degli Esteri, con l'Ambasciata d'Italia a Nairobi e il Consolato onorario a Mombasa, sta seguendo il caso di un incidente stradale avvenuto oggi in Kenya, nei pressi della... 🔗leggo.it

Incidente in viale Toscana a Milano, donna di 29 anni investita da una moto: è gravissima - Lo schianto è avvenuto alle 8.20 all ... (Il Messaggero) Incidente tra moto e pedone tra viale Toscana e via Bazzi, morta donna 29enne Tutto è accaduto pochi minuti prima delle 8.30, orario ... 🔗informazione.it

Ciclista travolto da un'auto in via San Mamolo, è in gravi condizioni - Un altro grave incidente sulle strade della città. A nemmeno ventiquattro ore da quello in cui è rimasta ferita gravemente una donna di 81 anni, investita sulle strisce pedonali in via Toscana, a ... 🔗bolognatoday.it