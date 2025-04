Incidente in via Garibaldi donna a terra dopo la caduta dallo scooter

donna è rimasta ferita dopo essere caduta dallo scooter. L'Incidente è avvenuto intorno alle 11 in via Garibaldi nei pressi dell'incrocio con via Loggia dei Mercanti. La signora è stata soccorsa dai passanti in attesa dell'arrivo di un'ambulanza del 118. Sul posto anche gli agenti della. Messinatoday.it - Incidente in via Garibaldi, donna a terra dopo la caduta dallo scooter Leggi su Messinatoday.it Unaè rimasta feritaessere. L'è avvenuto intorno alle 11 in vianei pressi dell'incrocio con via Loggia dei Mercanti. La signora è stata soccorsa dai passanti in attesa dell'arrivo di un'ambulanza del 118. Sul posto anche gli agenti della.

