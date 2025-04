Incidente in una cava di marmo | operaio muore schiacciato da un autocarro

Incidente sul lavoro mortale in una cava per l'estrazione del marmo a Miseglia (Carrara). Poco dopo le 8 di oggi, 28 aprile, nella zona Fantiscritti un operaio di 59 anni è morto mentre si trovava alla guida di un mezzo per il trasporto di materiali.Incidente mortale in una cava di marmo a. Today.it - Incidente in una cava di marmo: operaio muore schiacciato da un autocarro Leggi su Today.it sul lavoro mortale in unaper l'estrazione dela Miseglia (Carrara). Poco dopo le 8 di oggi, 28 aprile, nella zona Fantiscritti undi 59 anni è morto mentre si trovava alla guida di un mezzo per il trasporto di materiali.mortale in unadia.

