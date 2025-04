Incidente Funivia del Faito alcuni pezzi non sono stati ancora trovati | cercati con i droni

pezzi mancanti della Funivia del Faito crollata. Leggi su Fanpage.it Nuovo sopralluogo della Procura e dei vigli del fuoco a Castellammare: si cercano imancanti delladelcrollata.

Incidente Funivia del Faito, lo studente 23enne è ancora grave in rianimazione: prognosi riservata - Thabet Suleima, fratello di Janan, una delle vittime, è ancora ricoverato all'Ospedale del Mare in gravi condizioni.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Incidente funivia del Faito, identificate 3 delle vittime - Confermate le identità di 3 delle vittime dell terribile incidente della Funivia del Faito. In base alle prime ricostruzioni la cabina si trovava quasi alla fine della corsa quando il cavo di trazione si è spezzato. La cabina sarebbe quindi tornata indietro ad alta velocità per diverse... 🔗napolitoday.it

Funivia Faito, chi sono le vittime della tragedia. In ospedale l'unico sopravvissuto dell'incidente - Sarebbe stato ritrovato privo di documenti l'altro passeggero di origini israeliane, la cui età sarebbe di circa 30 anni, che è l'unico superstite dell'incidente 🔗affaritaliani.it

Incidente Funivia del Faito, alcuni pezzi non sono stati ancora trovati: cercati con i droni - Nuovo sopralluogo della Procura e dei vigli del fuoco a Castellammare: si cercano i pezzi mancanti della Funivia del Faito crollata ... 🔗fanpage.it

Funivia del Faito, De Gregorio: «Si cerchi la verità no a inutili accuse» - «Per quanto mi riguarda il mio compito è assicurare le risorse finanziarie per garantire la sicurezza: sotto questo aspetto ho la coscienza pulita in merito ... 🔗ilmattino.it

Faito, l’Eav: “Sì alla giustizia, non al giustizialismo” - A dieci giorni dal tragico incidente della Funivia del Faito, costato la vita a quattro persone, il presidente dell'Eav, Umberto De Gregorio, interviene ... 🔗ilfattovesuviano.it