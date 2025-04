Inchiesta Gintoneria il Tribunale del Riesame conferma il sequestro da 900mila euro a Davide Lacerenza

Davide Lacerenza.Il RiesameIl Tribunale del Riesame di Milano ha respinto il ricorso presentato dai suoi legali contro il sequestro da circa 900mila euro disposto dalla pm Francesca Crupi, nelle indagini del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf e convalidato con ordinanza dalla gip Alessandra Di Fazio.Dall’addio alla Gintoneria, al ricovero in ospedale: Davide Lacerenza è ormai un “king” senza coronaGintoneria e privé La MalmaisonLacerenza è ai domiciliari dal 4 marzo scorso, come Stefania Nobile, la figlia di Wanna Marchi, nell'Inchiesta milanese sulla Gintoneria e sul privé La Malmaison con al centro un giro di prostituzione e cocaina. In realtà, rispetto a quel presunto profitto di autoriciclaggio, gli investigatori hanno rintracciato finora circa 80mila euro, di cui 33mila trovati su un conto in Lituania e tutti riconducibili a Lacerenza. Ilgiorno.it - Inchiesta Gintoneria, il Tribunale del Riesame conferma il sequestro da 900mila euro a Davide Lacerenza Leggi su Ilgiorno.it Milano, 28 aprile 2025 - Non cambia prospettiva, al momento almeno, il futuro di.IlIldeldi Milano ha respinto il ricorso presentato dai suoi legali contro ilda circadisposto dalla pm Francesca Crupi, nelle indagini del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf e convalidato con ordinanza dalla gip Alessandra Di Fazio.Dall’addio alla, al ricovero in ospedale:è ormai un “king” senza coronae privé La Malmaisonè ai domiciliari dal 4 marzo scorso, come Stefania Nobile, la figlia di Wanna Marchi, nell'milanese sullae sul privé La Malmaison con al centro un giro di prostituzione e cocaina. In realtà, rispetto a quel presunto profitto di autoriciclaggio, gli investigatori hanno rintracciato finora circa 80mila, di cui 33mila trovati su un conto in Lituania e tutti riconducibili a

