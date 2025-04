Incendio in una stalla a Osteria Grande | diversi animali morti nel rogo

stalla con all’interno centinaia di animali. Momenti drammatici alla stazione di Varignana, nella frazione di Osteria Grande, dove ogni giorno sfrecciano decine di treni, anche ad alta velocità (i binari non sono comunque rimasti coinvolti). A bruciare, oggi, intorno alle 13, il grosso capannone di un’azienda agricola nel quale trovano ricovero 390 bovini: un rogo violentissimo e divampato evidentemente in poco tempo fino a diventare di proporzioni colossali. Molti infatti i video che circolavano in rete nel pomeriggio e foto fatte da automobilisti di passaggio preoccupati dalla scena. Un Incendio che ha visto impegnate diverse quadre di vigili del fuoco, provenienti da gran parte del circondario imolese e dal comando di Bologna. Ilrestodelcarlino.it - Incendio in una stalla a Osteria Grande: diversi animali morti nel rogo Leggi su Ilrestodelcarlino.it Castel San Pietro, 28 aprile 2025 – La colonna nera di fumo si staglia sul cielo della campagna. Fiamme dal tetto di unacon all’interno centinaia di. Momenti drammatici alla stazione di Varignana, nella frazione di, dove ogni giorno sfrecciano decine di treni, anche ad alta velocità (i binari non sono comunque rimasti coinvolti). A bruciare, oggi, intorno alle 13, il grosso capannone di un’azienda agricola nel quale trovano ricovero 390 bovini: unviolentissimo e divampato evidentemente in poco tempo fino a diventare di proporzioni colossali. Molti infatti i video che circolavano in rete nel pomeriggio e foto fatte da automobilisti di passaggio preoccupati dalla scena. Unche ha visto impegnate diverse quadre di vigili del fuoco, provenienti da gran parte del circondario imolese e dal comando di Bologna.

