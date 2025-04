Incendio al Mercato Centrale | locali evacuati

Incendio alla canna fumaria di un ristorante all'interno del Mercato Centrale, questa mattina. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 11:25 e hanno spento le fiamme, fatto verifiche alla canna fumaria e ai motori di aspirazione.All'arrivo dei pompieri il primo piano era stato fatto. Firenzetoday.it - Incendio al Mercato Centrale: locali evacuati Leggi su Firenzetoday.it alla canna fumaria di un ristorante all'interno del, questa mattina. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 11:25 e hanno spento le fiamme, fatto verifiche alla canna fumaria e ai motori di aspirazione.All'arrivo dei pompieri il primo piano era stato fatto.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Incendio al Mercato Centrale: locali evacuati - Incendio alla canna fumaria di un ristorante all'interno del Mercato Centrale, questa mattina. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 11:25 e hanno spento le fiamme, fatto verifiche alla canna fumaria e ai motori di aspirazione. All'arrivo dei pompieri il primo piano era stato fatto... 🔗firenzetoday.it

Firenze, Mercato Centrale: riaperto il primo piano dopo l’incendio - La bottega interessata dall'incendio invece rimarrà chiusa fino a data da destinarsi L'articolo Firenze, Mercato Centrale: riaperto il primo piano dopo l’incendio proviene da Firenze Post. 🔗.com

Paura al Mercato Centrale di Firenze per l’incendio di una canna fumaria - FIRENZE – Paura nella mattinata al Mercato Centrale di Firenze. I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 11,25 di oggi (28 aprile) in piazza del Mercato Centrale, per l’ncendio di una canna fumaria di un ristorante situato al primo piano. Inviata una squadra che giunta sul posto ha effettuato lo spegnimento, le verifiche della canna fumaria e dei motori di aspirazione. All’arrivo il piano interessato dall’evento era stato fatto evacuare. 🔗corrieretoscano.it

Se ne parla anche su altri siti

Incendio al Mercato Centrale: locali evacuati; Allarme incendio, evacuato il Mercato Centrale. A fuoco una canna fumaria; Allarme incendio, evacuato il mercato centrale di Firenze: a fuoco una canna fumaria; Firenze, principio di incendio al primo piano del Mercato Centrale: evacuato l’edificio, poi riaperto. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Allarme incendio, evacuato il Mercato Centrale. A fuoco un girarrosto - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Incendio al Mercato centrale, di nuovo agibile il primo piano della struttura - Dopo l’intervento dei vigili del fuoco e l’evacuazione di clienti e commercianti gli spazi sono nuovamente accessibili. La bottega interessata dal rogo invece rimarrà chiusa fino a data da destinarsi ... 🔗msn.com

Incendio nel ristorante, Mercato centrale evacuato - FIRENZE: Le fiamme, divampate in tarda mattinata, hanno interessato la canna fumaria dell'esercizio al primo piano della storica struttura ... 🔗toscanamedianews.it