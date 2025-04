Inaugurazione della mostra Animazione – Aspettando il Flauto Magico a Casa Luzzati

Luzzati Foundation ha inaugurato la nuova mostra “Animazione – Aspettando il Flauto Magico” venerdì 25 aprile 2025, presso Casa Luzzati – Cortile Maggiore di Palazzo Ducale, a Genova. La mostra sarà aperta al pubblico a partire dal 25 aprile fino all’11 maggio e, insieme alla prima sala. Genovatoday.it - Inaugurazione della mostra “Animazione – Aspettando il Flauto Magico” a Casa Luzzati Leggi su Genovatoday.it La LeleFoundation ha inaugurato la nuovail” venerdì 25 aprile 2025, presso– Cortile Maggiore di Palazzo Ducale, a Genova. Lasarà aperta al pubblico a partire dal 25 aprile fino all’11 maggio e, insieme alla prima sala.

Su altri siti se ne discute

A Fabriano l'arte dell'acquerello internazionale: inaugurazione della mostra "Alla Prima" - FABRIANO – Sabato 1 marzo alle ore 18:00 si terrà presso il Museo della Carta e della Filigrana l’inaugurazione della mostra "Alla Prima - Maestri dell’acquerello italiani e australiani", un’esposizione che celebra il dialogo tra due grandi tradizioni artistiche attraverso una straordinaria... 🔗anconatoday.it

La magia a colori di Buren. Oggi l’inaugurazione di una mostra speciale - di Gabriele AcerboniPISTOIAChi è passato in questi giorni da piazza Duomo si sarà certo accorto che qualcosa è cambiato sulla facciata dell’Antico Palazzo dei Vescovi. Quei drappi a strisce bianche e nere che ondeggiano al ritmo dell’aria sono una delle creazioni esclusive, e caratteristiche, che l’artista internazionale Daniel Buren ha voluto realizzare in città. Da oggi al 27 luglio infatti, Palazzo Buontalenti a Pistoia ospita "Daniel Buren. 🔗lanazione.it

Sinagra celebra il suo patrono, "San Leone nell’Arte" si apre con l'inaugurazione di una mostra - Torna "San Leone nell’Arte", il concorso creativo organizzato e curato dalla Pro Loco di Sinagra, in collaborazione con il comune di Sinagra e l’Unpli, iniziativa che scaturisce dall’amore profondo per l’arte e per la storia di questo luogo magico e che ha l’obiettivo di valorizzare bellezze e... 🔗messinatoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Porto Ceresio celebra il Natale con la tradizionale passeggiata e la mostra dei Presepi; Venezia 81, dalle date ai film in concorso: cosa c’è da sapere della Mostra del cinema; Novembre 2024 | Eventi a Bergamo e provincia; Al Paff! di Pordenone la mostra Shaun the sheep&friends: The Art of Aardman exhibition. 🔗Ne parlano su altre fonti