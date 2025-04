In vista un nuovo sciopero dei treni di 8 ore

trenitalia torna a incrociare le braccia per il mancato rinnovo del contratto. L'agitazione, preannunciata sul sito del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, è in programma per il prossimo martedì 6 maggio, e avrà durata di 8 ore, dalle 9.01 alle 17. Lo sciopero è stato. Veneziatoday.it - In vista un nuovo sciopero dei treni di 8 ore Leggi su Veneziatoday.it Il personale ditalia torna a incrociare le braccia per il mancato rinnovo del contratto. L'agitazione, preannunciata sul sito del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, è in programma per il prossimo martedì 6 maggio, e avrà durata di 8 ore, dalle 9.01 alle 17. Loè stato.

