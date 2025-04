In vacanza in barca a vela con il proprio cane o gatto | la proposta di un charter per l' estate 2025

proprio amico a quattro zampe: Italycharter lancia la proposta perfetta per chi non vuole scegliere tra il mare e l’amore per il proprio animale Vanityfair.it - In vacanza in barca a vela con il proprio cane o gatto: la proposta di un charter per l'estate 2025 Leggi su Vanityfair.it Navigare nell’Arcipelago Toscano con ilamico a quattro zampe: Italylancia laperfetta per chi non vuole scegliere tra il mare e l’amore per ilanimale

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il Centro Verga prende il largo. Ragazzi oncologici in barca a vela - Il Centro Verga solca anche i mari. La Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, I Tetragonauti Aps e la Fondazione Maria Letizia Verga avviano per i ragazzi del Centro Verga “Essere Marea”: un progetto di navigazione a vela nel Golfo della Spezia per offrire ad adolescenti e caregiver un’esperienza di condivisione con la natura. La Fondazione della Comunità MB ha sosterrà il progetto che punta a migliorare la qualità della vita degli adolescenti oncologici tra i 13 e i 20 anni. 🔗ilgiorno.it

Bebe Vio condivide la prima foto con il fidanzato Gianmarco Viscio, in vacanza «in un vero e proprio paradiso» - La campionessa paralimpica ha postato su Instagram alcuni scatti di una vacanza in cui si mostra sorridente e abbracciata a Gianmarco Viscio, il ragazzo con cui è stata paparazzata nel 2022 🔗vanityfair.it

In quattro in barca a vela con il timone in avaria: salvi con la guardia costiera - In quattro in un’imbarcazione a vela di circa 8 metri e mezzo in mezzo al mare, con il timone rotto a 16 miglia nautiche al largo delle coste veneziane. Venerdì pomeriggio intorno alle 17.15 la guardia costiera di Venezia ha ricevuto, tramite la stazione radio una segnalazione di emergenza. La... 🔗veneziatoday.it

Approfondimenti da altre fonti

