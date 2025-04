In Toscana oltre 47mila infortuni sul lavoro ogni anno Nel 2025 sono 21 le morti bianche

2025 – La tragedia avvenuta in una cava di marmo a Carrara si inserisce in un quadro ancora molto preoccupante per quanto riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro in Toscana.Secondo i dati Inail, tra gennaio e dicembre 2024 nella nostra regione sono stati registrati oltre 47.200 infortuni sul lavoro. Di questi, più di 39mila si sono verificati direttamente sul luogo di lavoro, mentre 8.116 si riferiscono a incidenti "in itinere", cioè durante il tragitto casa-lavoro o lavoro-casa. Jessica Pasqualon Il settore più colpito risulta essere quello delle costruzioni, con 3.398 infortuni nel 2024, seguito dalla sanità e assistenza sociale (2.926), dal trasporto e magazzinaggio (2.748), dal commercio all’ingrosso e al dettaglio (2.693) e dai servizi di alloggio e ristorazione (1. Lanazione.it - In Toscana oltre 47mila infortuni sul lavoro ogni anno. Nel 2025 sono 21 le morti bianche Leggi su Lanazione.it Firenze, 28 aprile– La tragedia avvenuta in una cava di marmo a Carrara si inserisce in un quadro ancora molto preoccupante per quanto riguarda la sicurezza nei luoghi diin.Secondo i dati Inail, tra gennaio e dicembre 2024 nella nostra regionestati registrati47.200sul. Di questi, più di 39mila siverificati direttamente sul luogo di, mentre 8.116 si riferiscono a incidenti "in itinere", cioè durante il tragitto casa--casa. Jessica Pasqualon Il settore più colpito risulta essere quello delle costruzioni, con 3.398nel 2024, seguito dalla sanità e assistenza sociale (2.926), dal trasporto e magazzinaggio (2.748), dal commercio all’ingrosso e al dettaglio (2.693) e dai servizi di alloggio e ristorazione (1.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Matrimoni, Toscana regina delle nozze: oltre 3300 Sì nel 2024 - Firenze, 14 febbraio 2025 – Il “per sempre” fa tappa fissa in Toscana. Tra paesaggi mozzafiato e location suggestive la regione si conferma la meta più ambita dalle coppie che scelgono il nostro Paese come cornice di nozze per il fatidico sì, con 3.380 eventi celebrati nel 2024 (coppie straniere e italiani non residenti in Toscana), che hanno generato 570mila presenze turistiche sul territorio. In termini economici, il settore del Destination Wedding ha registrato complessivamente un aumento di fatturato dell’11%, raggiungendo i 215,2 milioni di euro, dei quali 187,3 milioni dalle sole ... 🔗lanazione.it

Superenalotto, in Toscana centrati due 5 da oltre 30mila euro - Lucca, 11 aprile 2025 - Il SuperEnalotto sorride alla Toscana e la dea bendata nell'ultima estrazione del Superenalotto è tormata a baciare la nostra regione, questa volta con una doppia vincita. Nell’estrazione di giovedì 10 aprile, come riporta Agipronews, sono stati centrati due “5” da 15.420,06 euro l'uno. Il primo '5' è stato centrato a Capannori, in provincia di Lucca, dove la schedina del fortunato giocatore è stata giocata presso la Tabaccheria 4 Mura in via Pesciatina, 842. 🔗lanazione.it

Tumore della Prostata, in Toscana oltre 2mila casi l’anno - Appropriatezza e accesso equo alle cure: la sfida per trattamenti sempre più mirati Talmelli (Europa Uomo): “La rete dei centri multidisciplinari diventi presto realtà” Firenze, 13 febbraio 2025 - Da una parte i numeri, impietosi. Con 43mila nuove diagnosi di tumore alla prostata, oltre 2mila delle quali in Toscana, 8mila decessi ogni anno e 564mila […] L'articolo Tumore della Prostata, in Toscana oltre 2mila casi l’anno è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Cosa riportano altre fonti

In Toscana oltre 47mila infortuni sul lavoro ogni anno. Nel 2025 sono 21 le morti bianche; Toscana, nove morti sul lavoro dall’inizio dell’anno: l’ultima tragedia a Carrara. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sono in diminuzione gli infortuni sul lavoro in Toscana - FIRENZE- Diminuiscono di 2.318 unità (il 5,68%) gli infortuni denunciati ... di questi interventi oltre 10.000 lavoratori, una cifra che per numero di addetti pone la Toscana ai vertici in ... 🔗nove.firenze.it

In calo infortuni e morti bianche nelle campagne - TOSCANA: Coldiretti fa il punto sull'ammodernamento della flotta agricola: oltre la metà dei trattori registrati ha più di venti anni ... 🔗toscanamedianews.it

Sicurezza. Coldiretti Toscana: “Meno infortuni ma 35mila trattori da “rottamare”” - Aperto il nuovo bando ISI: fino ad 80% contributi per migliorare la sicurezza delle aziende giovanili TOSCANA. In calo gli infortuni (-1,87%) e le morti bianche (-46%) nelle campagne toscane dove ... 🔗ilcittadinoonline.it