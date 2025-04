In crescita i viaggi per single

ROMA (ITALPRESS) – Il mercato dei single in vacanza vale 1 miliardo di euro. Secondo gli ultimi dati Istat, si tratta di una vera e propria miniera d'oro che può contare in Italia su più di 8 milioni di persone. Secondo i dati analizzati dagli specialisti di SpeedVacanze, le prenotazioni dei single sono aumentate del 51%. La spesa è il 45% in più rispetto a una coppia durante il soggiorno. A rendere il segmento turistico ancora più interessante è anche l'età media attuale del numero di viaggiatori over 40 in netta crescita, una fascia con buona stabilità economica, forte desiderio di socialità e disponibilità a investire in nuove esperienze. Chi viaggia solo cerca conoscenza, riposo, svago, ma ha anche desiderio di incontrare nuovi compagni d'avventura, persone per socializzare con cui condividere emozioni, creare altri legami, sentirsi parte di una community.

