In conclave clausura assoluta Vietati cellulari smartphone tv e quotidiani | pena la scomunica

clausura assoluta. Niente cellulari, né pc, né tv, vietata anche la lettura di quotidiani. Finestre rigorosamente chiuse in Sistina. Per i cardinali che entreranno in conclave (133 su 135 con diritto di voto) c'è la clausura assoluta. Chi trasgredisce – come dice la Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis – incorre nella scomunica latae sententiae. Divieto assoluto di comunicare l'esito delle votazioni: qualsiasi tentativo di influenza o campagna elettorale sarebbe punito con la scomunica. Anche il solo parlare con l'esterno è vietato. Come per i compiti in classe a scuola telefoni cellulari, smartphone, tablet, insomma ogni dispositivo portatile verrà ritirato prima dell'ingresso dei cardinali nella Cappella Sistina.

