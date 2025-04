In caso di spareggio Scudetto Inter-Napoli non si giocherebbe a Milano Cosa dice il regolamento

Napoli avanti di tre punti, ma il campionato è ancora apertoIl Napoli ha superato l’Inter, staccandola di tre punti a sole quattro giornate dal termine. Gli azzurri ora si candidano come principali favoriti per la conquista dello Scudetto, anche se il campionato è tutt’altro che deciso. Tra le ipotesi ancora possibili c’è anche quella di un spareggio Scudetto, nel caso in cui le squadre di Conte e Inzaghi dovessero chiudere a pari punti.Due questioni cruciali però restano aperte in vista di questa eventualità: la data e la sede della possibile sfida decisiva.Dove si giocherebbe lo spareggio? Regole e complicazioniSecondo il regolamento, in caso di arrivo a pari punti si dovrebbe disputare uno spareggio secco per assegnare il titolo di campione d’Italia. In teoria, la partita si giocherebbe sul campo della squadra con la migliore differenza reti. Dayitalianews.com - In caso di spareggio Scudetto Inter-Napoli non si giocherebbe a Milano. Cosa dice il regolamento Leggi su Dayitalianews.com avanti di tre punti, ma il campionato è ancora apertoIlha superato l’, staccandola di tre punti a sole quattro giornate dal termine. Gli azzurri ora si candidano come principali favoriti per la conquista dello, anche se il campionato è tutt’altro che deciso. Tra le ipotesi ancora possibili c’è anche quella di un, nelin cui le squadre di Conte e Inzaghi dovessero chiudere a pari punti.Due questioni cruciali però restano aperte in vista di questa eventualità: la data e la sede della possibile sfida decisiva.Dove silo? Regole e complicazioniSecondo il, indi arrivo a pari punti si dovrebbe disputare unosecco per assegnare il titolo di campione d’Italia. In teoria, la partita sisul campo della squadra con la migliore differenza reti.

Ne parlano su altre fonti

Serie A e lotta scudetto: in caso di spareggio sarà sempre Inter-Napoli! Ecco perché - La corsa scudetto entra sempre più nel vivo e, con il campionato che si avvicina alla fase decisiva, iniziano a prendere piede le ipotesi su un possibile arrivo a pari punti tra le squadre in lotta per il titolo. REGOLA SPAREGGIO – Dopo la vittoria dell’Inter sull’Atalanta, la squadra di Simone Inzaghi si è portata a +3 sul Napoli, ma Antonio Conte spera ancora di riuscire almeno nell’aggancio. In caso di arrivo in parità, lo scudetto si assegnerebbe attraverso uno spareggio secco. 🔗inter-news.it

Inter, Napoli e Atalanta: cosa succede in caso di arrivo a pari punti. Chi farebbe lo spareggio per lo Scudetto? - Il match di domenica prossima in programma a Bergamo fra l`Atalanta di Gian Piero Gasperini e l`Inter di Simone Inzaghi si presenta già come... 🔗calciomercato.com

Inter, Napoli e Atalanta: cosa succede in caso di arrivo a pari punti. Chi farebbe lo spareggio per lo Scudetto? - Il match di domenica prossima in programma a Bergamo fra l`Atalanta di Gian Piero Gasperini e l`Inter di Simone Inzaghi si presenta già come... 🔗calciomercato.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Perché lo spareggio Scudetto Inter-Napoli non si giocherebbe a Milano anche se lo dice il regolamento; Inter e Napoli a pari punti: cosa succede per lo Scudetto e dove si gioca lo spareggio; Spareggio Scudetto Inter-Napoli: chi lo trasmetterebbe in tv e quando si giocherebbe, tutte le info; E se Inter e Napoli arrivassero pari? Ecco cosa accadrebbe. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Perché lo spareggio Scudetto Inter-Napoli non si giocherebbe a Milano anche se lo dice il regolamento - Il presidente della Serie A Simonelli è intervenuto in merito alla possibilità di uno spareggio tra Inter e Napoli per decidere il discorso Scudetto ... 🔗fanpage.it

Lotta scudetto Inter-Napoli: il calendario, le ultime 4 partite giornata per giornata - A quattro giornate dalla fine il Napoli ha compiuto l’allungo sull’Inter. La squadra di Antonio Conte ha battuto 2-0 il Torino, grazie alla doppietta dello scozzese McTominay, mentre i nerazzurri hann ... 🔗informazione.it

Napoli-Inter, ipotesi spareggio Scudetto. Simonelli: "Quando giocare? Se l'Inter va in finale di Champions..." - È assolutamente in piedi l'idea dello spareggio Scudetto tra Inter e Napoli, ed è uno dei temi toccati da Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, nella conferenza stampa post-assemblea: " ... 🔗msn.com