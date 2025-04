Ilary Blasi compie 44 anni la figlia Chanel | Buon compleanno alla mia spalla

Ilary Blasi spegne oggi, lunedì 28 aprile, 44 candeline. Sono tanti i colleghi e gli amici che hanno celebrato sui social il compleanno della conduttrice televisiva, tra questi anche i figli Christian e Chanel – nati dal precedente matrimonio con Francesco Totti – che sui social hanno condiviso delle dolcissime dediche. "Auguri alla .L'articolo Ilary Blasi compie 44 anni, la figlia Chanel: “Buon compleanno alla mia spalla” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” Leggi su .com (Adnkronos) –spegne oggi, lunedì 28 aprile, 44 candeline. Sono tanti i colleghi e gli amici che hanno celebrato sui social ildella conduttrice televisiva, tra questi anche i figli Christian e– nati dal precedente matrimonio con Francesco Totti – che sui social hanno condiviso delle dolcissime dediche. "Auguri.L'articolo44, la: “mia sp” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ sirga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”

Se ne parla anche su altri siti

Ilary Blasi compie 44 anni, la figlia Chanel: “Buon compleanno alla mia spalla” - (Adnkronos) – Ilary Blasi spegne oggi, lunedì 28 aprile, 44 candeline. Sono tanti i colleghi e gli amici che hanno celebrato sui social il compleanno della conduttrice televisiva, tra questi anche i figli Christian e Chanel – nati dal precedente matrimonio con Francesco Totti – che sui social hanno condiviso delle dolcissime dediche. "Auguri alla […] 🔗periodicodaily.com

Mister Movie | The Couple avrà la Diretta 24h, il nuovo reality game di Ilary Blasi su Canale 5 - A partire da lunedì 7 aprile, Canale 5 accoglierà un nuovo, avvincente reality game: TheCouple. Il programma, condotto da Ilary Blasi, vedrà i concorrenti partecipare in coppie, sfidandosi in prove che metteranno alla prova sia la loro forza fisica che l'astuzia. L'obiettivo finale? Portare a casa il premio di 1 milione di euro. The Couple avrà la Diretta 24h simile al Grande Fratello Come nel famoso Grande Fratello, anche in TheCouple i concorrenti vivranno sotto lo stesso tetto, osservati continuamente dalle telecamere. 🔗mistermovie.it

“Antonino Spinalbese concorrente di The Couple”, nuove indiscrezioni sul cast del reality di Ilary Blasi - Lunedì 7 aprile inizierà The Couple, il nuovo reality di Ilary Blasi che vedrà 8 coppie sfidarsi per conquistare il montepremi finale da 1 milione di euro. Alcuni protagonisti sono già stati annunciati, mentre altri sarebbero ancora da definire: il blog di Davide Maggio fa sapere che tra i concorrenti ci sarà anche Antonino Spinalbese.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ilary Blasi compie 44 anni, gli auguri di Cristian e Chanel Totti: «Buon compleanno alla mia spalla». La dedic; Ilary Blasi compie 44 anni, la dedica speciale della figlia Chanel Totti; Ilary Blasi compie 44 anni: dai 16 rigatoni all'ex palestra di Totti, tutto sulla sua dieta e gli allenamenti; Il messaggio di auguri di Chanel Totti a mamma Ilary Blasi. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Ilary Blasi compie 44 anni, gli auguri di Cristian e Chanel Totti: «Buon compleanno alla mia spalla». La dedica di Bastian Muller e la festa a sorpresa - Ilary Blasi è stata inondata d'amore e affetto in questa giornata per lei davvero speciale: oggi, lunedì 28 aprile, infatti, ... 🔗msn.com

Ilary Blasi compie 44 anni, la figlia Chanel: "Buon compleanno alla mia spalla" - (Adnkronos) - Ilary Blasi spegne oggi, lunedì 28 aprile, 44 candeline. Sono tanti i colleghi e gli amici che hanno celebrato sui social il compleanno della conduttrice televisiva, tra questi anche i f ... 🔗msn.com

Ilary Blasi compie 44 anni: dai 16 rigatoni all'ex palestra di Totti, tutto sulla sua dieta e gli allenamenti - Passa il tempo ma la conduttrice sembra ancora la ragazzina di Passaparola. Il suo segreto di bellezza? La costanza ... 🔗corrieredellosport.it