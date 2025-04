Ilaria Sula sull' auto di Samson una dash cam con forse il video del cadavere

Verifiche anche sul cellulare di Ilaria trovato nei giorni scorsi nell'appartamento dove Samson viveva con i genitori

Omicidio Ilaria Sula, accertamenti sull'auto e in casa di Sanson - Gli investigatori stanno cercando di ricostruire cosa sia successo tra il momento dell'ultimo messaggio di Ilaria e la scoperta del corpo. Samson, arrestato con l'accusa di omicidio aggravato e occultamento di cadavere, ha ammesso l'omicidio ma non ha fornito dettagli sul movente o sull'aggressione. Nel frattempo, sono in corso accertamenti sulla sua auto, sul coltello e sulle tracce ematiche trovate a casa. 🔗tgcom24.mediaset.it

Ilaria Sula, l’auto dell’ex ripresa da una telecamera vicino a Poli: il punto sull’inchiesta - L’auto di Mark Antony Samson è stata immortalato da una telecamera di sorveglianza intorno alle 18 del 26 marzo nella zona di Poli, in provincia di Roma, dove è stato ritrovato il cadavere di Ilaria Sula, la sua ex ragazza che è accusato di aver ucciso e gettato in un dirupo. In base a questo, gli investigatori ritengono che l’omicidio potrebbe essere avvenuto nelle 22 ore precedenti visto che l’ultimo messaggio vocale della 22enne risale alla sera del 25 marzo. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ilaria Sula, nuovo interrogatorio per la mamma di Mark Samson: i dubbi sull'orario, il ruolo della donna dopo il femminicidio - Nors Mazlapan, la mamma di Mark Samson, sarà nuovamente ascoltata dalla Procura di Roma lunedì 7 aprile. Secondo gli inquirenti, la madre del reo confesso nel femmincidio di Ilaria... 🔗leggo.it

