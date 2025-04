Il vecchio mondo sta finendo

Ilfoglio.it - Il vecchio mondo sta finendo Leggi su Ilfoglio.it "Ogni grande cambiamento tecnologico ha un’ombra distruttiva, le cui profondità inghiottono stili di vita che il nuovo ordine rende obsoleti” scrive Ross Douthat sul New York Times. “Ma l’era della rivoluzione digitale – l’era di Internet, degli smartphone e l’era nascente dell’intelligenza artificiale – minaccia un’eliminazione particolarmente radicale. Sta costringendo la razza umana a quello che i biologi evoluzionisti chiamano un ‘collo di bottiglia’, un periodo di rapida pressione che minaccia l’estinzione di culture, costumi e popoli. Quando gli studenti universitari faticano a leggere testi più lunghi di un paragrafo delle dimensioni di un telefono e Hollywood fatica a competere con YouTube e TikTok, ecco il collo di bottiglia che schiaccia le forme artistiche tradizionali come romanzi e film.

