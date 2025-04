Il tuo Allah di m**da entra in moschea e massacra un fedele in Francia | 21enne arrestato a Pistoia

massacrato a coltellate un 24enne che stava pregando nella moschea a La Grand-Combe. Aveva insultato la vittima e la sua religione filmandosi. Dopo tre giorni di caccia all'uomo con decine di agenti schierati per catturarlo, il killer si è consegnato alla polizia italiana a Pistoia. Leggi su Fanpage.it L'uomo avevato a coltellate un 24enne che stava pregando nellaa La Grand-Combe. Aveva insultato la vittima e la sua religione filmandosi. Dopo tre giorni di caccia all'uomo con decine di agenti schierati per catturarlo, il killer si è consegnato alla polizia italiana a

“Il tuo Allah di m**da”, entra in moschea e massacra un fedele in Francia: 21enne arrestato a Pistoia - L'assassino infatti è stato identificato e ripreso dalle videocamere di sorveglianza mentre colpiva con 40-50 fendenti Aboubakar Cissé, originario del Mali, dicendo "l'ho fatto…il tuo Allah di merda". 🔗fanpage.it