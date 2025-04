Il Trentino Alto Adige scopre l' Abruzzo | successo alla fiera Tempo libero di Bolzano

Dal campeggio al divertimento all'aria aperta: gli ingredienti di una vacanza attiva in Abruzzo sorprendono in Trentino Alto Adige dove grande successo ha riscosso lo stand della regione alla fiera "Tempo libero" che si è chiusa ieri a Bolzano. L'Abruzzo ha presenziato a una delle fiere tra le più.

Il Trentino Alto Adige scopre l'Abruzzo: successo alla fiera "Tempo libero" di Bolzano - Dal campeggio al divertimento all’aria aperta: gli ingredienti di una vacanza attiva in Abruzzo sorprendono in Trentino Alto Adige dove grande successo ha riscosso lo standdella regione alla fiera “Tempo libero” che si è chiusa ieri a Bolzano. L'Abruzzo ha presenziato a una delle fiere tra le più... 🔗chietitoday.it

