Il toccante addio di Justin Bieber al nonno Bruce Dalem

Justin Bieber, che nei giorni scorsi ha perso il nonno materno ottantenne Bruce Dalem; l'uomo è scomparso il 24 aprile nel Rotary Hospice Stratsford Perth, dove viveva, e il cantante canadese ha voluto ricordarlo con un commovente post pubblicato su Instagram. "nonno, ti ho sempre fatto spendere tutti i tuoi soldi, lol – scrive Bieber – Ricordo che mi hai detto espressamente che la nonna ti ha dato una paghetta di 20 dollari per la SETTIMANA!Ti convincevo sempre a spenderla tutta per gli snack alla partita di hockey il venerdì sera. A malincuore, ma alla fine hai sempre ceduto.. Non vedo l'ora di rivederti presto in paradiso. Fino a quel momento saprò che starai guardando giù, probabilmente insultando ancora Beatty o Fagon per aver mancato quel cross incrociato all'angolo.

