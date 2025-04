Il teatro che rompe gli stereotipi | due spettacoli su inclusione memoria e convivenza

teatro come strumento potente per raccontare storie di resistenza, di lotta, di inclusione. A Firenze, due appuntamenti animeranno la primavera culturale con spettacoli che mettono al centro la complessità della storia e l’urgenza del presente. Si comincia sabato prossimo alle 21.30 al Circolo teatro Il Progresso, dove andrà in scena “Viva Bresci (e morte al re)”, uno spettacolo che ripercorre il gesto estremo di Gaetano Bresci, l’anarchico pratese che nel 1900 assassinò il re Umberto I per vendicare le stragi commesse contro il popolo affamato e oppresso. Scritto e diretto da Federico Tassini, con in scena Cristiano Burgio, Filippo Frittelli, Riccardo Storai e Federico Tassini, accompagnati dalle musiche di Alice Chiari e Duccio Tebaldi, lo spettacolo non è solo la narrazione di un fatto storico: è il racconto di un uomo che, contro ogni potere costituito, decise di non arrendersi all'ingiustizia. Lanazione.it - Il teatro che rompe gli stereotipi: due spettacoli su inclusione, memoria e convivenza Leggi su Lanazione.it Firenze, 28 aprile 2025 – Ilcome strumento potente per raccontare storie di resistenza, di lotta, di. A Firenze, due appuntamenti animeranno la primavera culturale conche mettono al centro la complessità della storia e l’urgenza del presente. Si comincia sabato prossimo alle 21.30 al CircoloIl Progresso, dove andrà in scena “Viva Bresci (e morte al re)”, uno spettacolo che ripercorre il gesto estremo di Gaetano Bresci, l’anarchico pratese che nel 1900 assassinò il re Umberto I per vendicare le stragi commesse contro il popolo affamato e oppresso. Scritto e diretto da Federico Tassini, con in scena Cristiano Burgio, Filippo Frittelli, Riccardo Storai e Federico Tassini, accompagnati dalle musiche di Alice Chiari e Duccio Tebaldi, lo spettacolo non è solo la narrazione di un fatto storico: è il racconto di un uomo che, contro ogni potere costituito, decise di non arrendersi all'ingiustizia.

