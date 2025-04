Il successo di Clair Obscur | Expedition 33 dimostra che Xbox Game Pass è positivo per i giochi

Clair Obscur: Expedition 33 è diventato protagonista involontario di discussioni sui social riguardo all’efficacia di Xbox Game Pass. Alcuni utenti si sono chiesti se il servizio in abbonamento sia realmente utile per i giochi che vi debuttano. A mettere ordine nel dibattito è intervenuto Bucky, communication director e publishing manager di Pocket Pair, lo studio dietro a Palworld, che ha condiviso la propria esperienza diretta, spezzando una lancia a favore di Game Pass.Dopo che un noto analista ha affermato che i servizi in abbonamento non stanno crescendo, Bucky ha spiegato che, dal punto di vista di uno sviluppatore indipendente, lanciare un gioco su Game Pass si è rivelato estremamente vantaggioso. Pocket Pair ha infatti pubblicato due titoli tramite il servizio e in entrambi i casi si è dichiarata pienamente soddisfatta dei risultati ottenuti. Game-experience.it - Il successo di Clair Obscur: Expedition 33 dimostra che Xbox Game Pass è positivo per i giochi Leggi su Game-experience.it Negli ultimi giorni33 è diventato protagonista involontario di discussioni sui social riguardo all’efficacia di. Alcuni utenti si sono chiesti se il servizio in abbonamento sia realmente utile per iche vi debuttano. A mettere ordine nel dibattito è intervenuto Bucky, communication director e publishing manager di Pocket Pair, lo studio dietro a Palworld, che ha condiviso la propria esperienza diretta, spezzando una lancia a favore di.Dopo che un noto analista ha affermato che i servizi in abbonamento non stanno crescendo, Bucky ha spiegato che, dal punto di vista di uno sviluppatore indipendente, lanciare un gioco susi è rivelato estremamente vantaggioso. Pocket Pair ha infatti pubblicato due titoli tramite il servizio e in entrambi i casi si è dichiarata pienamente soddisfatta dei risultati ottenuti.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Clair Obscur Expedition 33 Provato, un serio candidato per i GOTY 2025! - Abbiamo provato una DEMO estesa di Clair Obscur Expedition 33 e adesso il 24 aprile 2025, data prevista per la pubblicazione della versione completa, sembra più lontano che mai. L’RPG di Sandfall ci ha infatti colpito oltre ogni aspettativa, sotto praticamente ogni punto di vista. Dalla narrazione, al gameplay, alla cura per la grafica e la direzione artistica, persino l’ottimizzazione “tecnica” ci ha impressionato positivamente. 🔗metropolitanmagazine.it

Clair Obscur Expedition 33 invita il giocatore ad esplorare - Clair Obscur: Expedition 33, in uscita il 24 aprile per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S (disponibile anche su Xbox Game Pass), sorprende i giocatori con una scelta coraggiosa: non includerà una mini-mappa all’interno dei livelli. Questa decisione mira a spingere i giocatori a esplorare gli ambienti proprio come farebbero dei veri esploratori, senza l’aiuto di riferimenti precisi. Infatti, nel mondo narrativo di Clair Obscur, tutte le mappe precedenti sono inutilizzabili, a causa dei fallimenti delle spedizioni passate. 🔗gamerbrain.net

Clair Obscur Expedition 33: Come migliorare i rapporti con i personaggi - All’inizio della campagna di Clair Obscur: Expedition 33, non sarà possibile stringere legami con i personaggi principali. La meccanica relativa ai Livelli di Relazione viene sbloccata solo una volta raggiunto l’Atto 2, ossia dopo diverse ore di gioco, quando Verso entrerà effettivamente a far parte del tuo gruppo. Prima di questo evento, qualsiasi tentativo di migliorare i rapporti sarà inutile: il sistema non è ancora accessibile. 🔗gamerbrain.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

Clair Obscur: Expedition 33 è un successo straordinario e ne siamo felici; Clair Obscur: Expedition 33 è inarrestabile, 1 milione di copie in 3 giorni; Clair Obscur: Expedition 33 è già un successo di vendite; Clair Obscur Expedition 33 ha il New Game Plus una volta finita la storia?. 🔗Cosa riportano altre fonti

Clair Obscur: Expedition 33 è un successo straordinario e ne siamo felici - Clair Obscur: Expedition 33 celebra nuovi record di vendite, confermando il successo straordinario del titolo di Sandfall Interactive ... 🔗tomshw.it

Il successo di Clair Obscur: Expedition 33 dimostra che Xbox Game Pass è positivo per i giochi - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Clair Obscur è un successo: Final Fantasy, lo vedi che i GDR a turni non sono morti? - I numeri oltre le aspettative dell'opera targata Sandfall Interactive fanno riflettere sull'effettivo status di un genere considerato 'di nicchia'. 🔗msn.com