Il sole scalda Bergamo e la provincia | in settimana si toccano i 26 gradi

sole Baleari determina un moderato afflusso di correnti umide da Sud-est responsabili della breve fase di instabilità durante la giornata di domenica; già martedì si muoverà velocemente verso sud determinando un miglioramento delle condizioni atmosferiche che persisteranno per l’intera settimana anche grazie all’ingresso di un promontorio di alta pressione di matrice sub-tropicale. Tempo quindi sempre più soleggiato, stabile e caldo, con valori che toccheranno da metà settimana i 26-28°C. Le previsioni del tempo di Andrea Bosoni del Centro Meteo Lombardo.Lunedì 28 aprile 2025Tempo Previsto: Tempo in prevalenza soleggiato in pianura durante la mattina e prima parte del pomeriggio escluse locali velature in transito da sud-est; su tutta la fascia Alpina e Prealpina sviluppo di nuvolosità cumuliforme dalla tarda mattinata con rischio moderato durante le ore pomeridiane di brevi rovesci o deboli fenomeni temporaleschi con possibilità di sconfinamenti tra il tardo pomeriggio e la sera sulle adiacenti zone di alta pianura di bergamasco e bresciano e alta brianza lecchese. Bergamonews.it - Il sole scalda Bergamo e la provincia: in settimana si toccano i 26 gradi Leggi su Bergamonews.it Un vortice depressionario in quota presente tra Sardegna e IBaleari determina un moderato afflusso di correnti umide da Sud-est responsabili della breve fase di instabilità durante la giornata di domenica; già martedì si muoverà velocemente verso sud determinando un miglioramento delle condizioni atmosferiche che persisteranno per l’interaanche grazie all’ingresso di un promontorio di alta pressione di matrice sub-tropicale. Tempo quindi sempre piùggiato, stabile e caldo, con valori che toccheranno da metài 26-28°C. Le previsioni del tempo di Andrea Bosoni del Centro Meteo Lombardo.Lunedì 28 aprile 2025Tempo Previsto: Tempo in prevalenzaggiato in pianura durante la mattina e prima parte del pomeriggio escluse locali velature in transito da sud-est; su tutta la fascia Alpina e Prealpina sviluppo di nuvolosità cumuliforme dalla tarda mattinata con rischio moderato durante le ore pomeridiane di brevi rovesci o deboli fenomeni temporaleschi con possibilità di sconfinamenti tra il tardo pomeriggio e la sera sulle adiacenti zone di alta pianura di bergamasco e bresciano e alta brianza lecchese.

