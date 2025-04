Il sito del referendum sulla cittadinanza è sotto attacco hacker

"Il sito referendumcittadinanza.it è sotto attacco hacker e al momento risulta inaccessibile", è la denuncia del comitato promotore del quesito sul quale gli italiani dovranno esprimersi l'8 e il 9 giugno 2025. La piattaforma in questo momento non funziona. Chiunque provi ad accedere al sito vede.

