Il Sistema Basket vince e blinda il primo posto per i play-off

Sistema Basket Pordenone chiude in bellezza questa ultima fase dei play-in gold. Lo ha fatto in casa davanti a suoi tifosi con una prestazione all'altezza che di fatto blinda il primo posto del girone. L'obiettivo è stato raggiunto mettendo insieme intensità e precisione per 40 minuti.Il. Pordenonetoday.it - Il Sistema Basket vince e blinda il primo posto per i play-off Leggi su Pordenonetoday.it IlPordenone chiude in bellezza questa ultima fase dei-in gold. Lo ha fatto in casa davanti a suoi tifosi con una prestazione all'altezza che di fattoildel girone. L'obiettivo è stato raggiunto mettendo insieme intensità e precisione per 40 minuti.Il.

Ne parlano su altre fonti

Il Sistema Basket vince contro la Gardonese e passa primo in classifica - Vittoria convincente per il Sistema Basket Pordenone che al PalaCrisafulli batte una Gardonese in difficoltà a causa delle assenze di due giocatori importanti per la Gardonese come Davico e Basso. I biancorossi non hanno perso la concentrazione e sin dalle prime battute hanno preso il controllo... 🔗pordenonetoday.it

La Virtus incappa in una serata storta, al PalaBarbuto vince il Napoli Basket - Finisce nel peggiore dei modi la sfida del PalaBarbuto per la Virtus Bologna. Finisce con una sconfitta inopinata per almeno tre ordini di motivi. Il primo il livello dell'avversario, Napoli veleggiava all'ultimo posto della LBA con solo 5 vittorie all'attivo. Il secondo, per come è maturata... 🔗bolognatoday.it

Coppa Italia di A2 basket femminile. Vince San Giovanni in Valdarno. Eliminata l’Halley Thunder - San Giovanni 66Matelica 42 SAN GIOVANNI VALDARNO: Degiovanni 16, Rossini 7, Policari 12, Lazzaro 5, Sposato, Mioni 8, Stroscio 2, Cruz Ferreira 9, Amatori 4, Di Fine, De Cassan 3. All. Garcia. HALLEY THUNDER MATELICA: Cabrini 1, Patanè 5, Celani 5, Battellini, Gramaccioni 9, Gonzalez 10, Zamparini, Poggio, Bonvecchio 4, Andreanelli, Sanchez 8, Catarozzo. All. Sorgentone. Arbitri: Spinelli e Toffali. 🔗sport.quotidiano.net

Se ne parla anche su altri siti

Il Sistema Basket vince e blinda il primo posto per i play-off; Basket, l'Halley Matelica vince contro la Goldengas Senigallia: una vittoria che blinda il primo posto. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il Basket Ball Teramo vince il derby contro la Nova Campli e blinda matematicamente il primo posto - Grande prestazione dei biancorossi che, nella terza giornata della fase orologio, superano nettamente la Nova Basket Campli nel derby con il punteggio finale di 85-65. Partenza sprint dei nostri ... 🔗basketmarche.it

Il Bologna vince 1-0 a Venezia e 'blinda' il quarto posto - AGI - Non si ferma la marcia del Bologna che, nonostante qualche difficoltà nel primo tempo, sconfigge 1-0 il Venezia con una prodezza di Orsolini e si conferma al quarto posto. Inizialmente i ... 🔗msn.com

Divisione Regionale 1, la Demones Ozieri vince a Terralba e blinda la prima posizione - Arriva il primo verdetto nel torneo di Divisione Regionale 1 di basket. La Demones Ozieri vince a Terralba ... La tredicesima di ritorno, dunque, blinda la prime due posizioni: la prima testa ... 🔗unionesarda.it