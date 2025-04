Il sindaco pescatore | lo spettacolo su Angelo Vassallo al Teatro Biondo

Teatro Biondo di Palermo lo spettacolo “Il sindaco pescatore” dedicato alla figura e all’opera del sindaco campano Angelo Vassallo, ucciso il 5 settembre 2010 in un agguato.Si tratta di un monologo di Dario Vassallo ed Edoardo Erba interpretato da Ettore Bassi in. Palermotoday.it - “Il sindaco pescatore”: lo spettacolo su Angelo Vassallo al Teatro Biondo Leggi su Palermotoday.it In scena il 28 e 29 maggio aldi Palermo lo“Il” dedicato alla figura e all’opera delcampano, ucciso il 5 settembre 2010 in un agguato.Si tratta di un monologo di Darioed Edoardo Erba interpretato da Ettore Bassi in.

Angelo Vassallo, chiuse le indagini sull’omicidio del sindaco pescatore: 8 verso il processo - (Adnkronos) – La Procura di Salerno chiude le indagini sull'omicidio del sindaco pescatore Angelo Vassallo. Otto le persone che rischiano il processo, indagate a vario titolo anche per altri reati. A firmare gli avvisi di conclusione indagine, preludio alla richiesta di rinvio a giudizio, sono stati i sostituiti procuratori Elena Guarino e Maria Mafalda Cioncada, […] L'articolo Angelo Vassallo, chiuse le indagini sull’omicidio del sindaco pescatore: 8 verso il processo proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Ettore Bassi porta a Bonate Sopra la storia di Angelo Vassallo, “Il sindaco pescatore” - Bonate Sopra. La stagione del Teatro Verdi di Bonate Sopra (via Roma 2) sta riscontrando un inaspettato successo di pubblico. Dopo i primi due spettacolo da tutto esaurito, il palcoscenico del Verdi si prepara ad ospitare, sabato 22 febbraio alle 21, l’attesissimo spettacolo con Ettore Bassi, che sarà in scena con un gruppo di ragazzi e ragazze di Bonate Sopra per raccontare al pubblico la storia di un eroe normale, un uomo, Angelo Vassallo, che ha sacrificato con la sua vita l’impegno di difendere e migliorare il suo territorio e le sue persone. 🔗bergamonews.it

Omicidio Angelo Vassallo, il sindaco pescatore di Pollica: chiusa l'inchiesta, in quattro verso il processo - Omicidio del sindaco pescatore Angelo Vassallo, la procura di Salerno ha chiuso formalmente le indagini e si appresta a formulare una probabile richiesta di rinvio a giudizio. Sarà un giudice... 🔗ilmattino.it

Lo spettacolo “Il Sindaco Pescatore” arriva nei teatri siciliani dal 28 al 31 maggio - Grazie all’impegno e all’organizzazione dell’ANCI Sicilia. La conferenza stampa di presentazione il 19 maggio (ANSA) ... 🔗ansa.it

Lo spettacolo “Il sindaco pescatore” arriva nei teatri siciliani grazie all’impegno dell’Anci Sicilia - Sarà presentato nel corso della conferenza stampa, prevista il 19 maggio nella sede dell’ANCI Sicilia, lo spettacolo “Il Sindaco Pescatore” dedicato alla figura e all’opera del sindaco campano Angelo ... 🔗blogsicilia.it

RIPORTARE IN PINETA LA LAPIDE DEL “SINDACO PESCATORE” ANGELO VASSALLO - Qualche giorno fa è stata trovata divelta e abbandonata la lapide dedicata al Sindaco Angelo Vassallo che era sistemata all’interno della Pineta che si trova vicino al fiume Salinello. 🔗politicamentecorretto.com