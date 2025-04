Il sindaco Masci ribadisce | La volontà è che Ambiente resti pubblica deluso dai disagi creati con lo sciopero

sindaco Carlo Masci ha ribadito la sua “posizione chiara” che lo “distingue da molti altri sindaci abruzzesi” per cui “mi sono espresso a favore di una società pubblica”. Però, seppur “riconoscendo il diritto legittimo allo sciopero”, il fatto che in città l’astensione dal lavoro abbia creato. 🔗 Ilpescara.it - Il sindaco Masci ribadisce: "La volontà è che Ambiente resti pubblica, deluso dai disagi creati con lo sciopero" IlCarloha ribadito la sua “posizione chiara” che lo “distingue da molti altri sindaci abruzzesi” per cui “mi sono espresso a favore di una società”. Però, seppur “riconoscendo il diritto legittimo allo”, il fatto che in città l’astensione dal lavoro abbia creato. 🔗 Ilpescara.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il sindaco Masci ribadisce: "La volontà è che Ambiente resti pubblica, deluso dai disagi creati con lo sciopero" - Il sindaco Carlo Masci ha ribadito la sua “posizione chiara” che lo “distingue da molti altri sindaci abruzzesi” per cui “mi sono espresso a favore di una società pubblica”. Però, seppur “riconoscendo il diritto legittimo allo sciopero”, il fatto che in città l’astensione dal lavoro abbia creato... 🔗ilpescara.it

Grande festa con il sindaco Masci nella casa albergo Inps per i 100 anni di Camillo Perinetti [VIDEO] - Ha compiuto 100 anni e per l'occasione è stata organizzata una grande festa per Camillo Perinetti, ospite della casa albergo Inps di Pescara dove il 17 febbraio scorso, in occasione dell'importante compleanno del neocentenario, erano presenti anche il sindaco di Pescara Carlo Masci, il direttore... 🔗ilpescara.it

Addio Città della Musica, il milione al teatro d’Annunzio: la richiesta del sindaco Masci alla Regione - Sì, l’ampliamento della Città della Musica è un progetto che tramonta perché “per noi è inattuabile”, ma il milione di euro andrà alla riqualificazione del Teatro d’Annunzio. Questa almeno la richiesta che, fa sapere il sindaco Carlo Masci, avanzerà alla Regione e se il parere sarà positivo... 🔗ilpescara.it

Su questo argomento da altre fonti

Il sindaco Masci ribadisce: La volontà è che Ambiente resti pubblica, deluso dai disagi creati con lo sciopero; Il sindaco Masci ribadisce: 'La volontà è che Ambiente resti pubblica, deluso dai disagi creati con lo sciopero'; Cane investito dal bus sulla Strada parco, le opposizioni: 'Nessuna sicurezza, poteva esserci un bambino'; I sindacati sospendono lo stato di agitazione e lo sciopero dei lavoratori di Ambiente Spa. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online