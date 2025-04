Il sindacalista non è mai stato aggredito | Ho inventato per motivi personali Ora l’indagato è lui

Repubblica.it - Il sindacalista non è mai stato aggredito: “Ho inventato per motivi personali”. Ora l’indagato è lui Leggi su Repubblica.it Svolta nel fascicolo nato dalla denuncia (poi ritirata) del segretario genovese della Fillea Cgil Fabiano Mura, che aveva parlato di un agguato fascista: adesso è accusato di simulazione di reato

Il sindacalista non è mai stato aggredito: “Ho inventato per motivi personali”. Ora l’indagato è lui - Poi però alla fine del suo interrogatorio Fabiano Mura, il sindacalista della Cgil che aveva denunciato di essere stato “aggredito da due fascisti ... la contestazione di simulazione di reato. Non ... 🔗genova.repubblica.it

Presunta aggressione fascista: il sindacalista è indagato per simulazione di reato - Mura, davanti al pm Federico Manotti, avrebbe ammesso di aver inventato l'aggressione a sfondo politico che aveva denunciato lo scorso 15 aprile a Sestri Ponente ... 🔗genovatoday.it

Sindacalista aggredito, incongruenze dai riscontri della Digos. Ritirata la denuncia - Un’altra possibile incongruenza nel racconto del sindacalista è sugli orari dell’aggressione. Mura inoltre sarebbe uscito di casa quella mattina insieme ad alcuni famigliari, per poi dirigersi in Cgil ... 🔗rainews.it