Agrigentonotizie.it - “Il Settecento ad Agrigento”: incontro culturale al circolo Empedocleo Leggi su Agrigentonotizie.it Interverrà Vincenzo Lombino della Facoltà teologica di Sicilia sul tema “Per un pugno di ceci - Mons. Francesco Ramirez e la guerra civile in Girgenti”. La direttrice del museo Mudia parlerà di “Trasformazioni artistiche e architettoniche in cattedrale - Munificenza e magnificenza episcopale.

