Il rudun di Groppello | bici e storia

rudun di Groppello sempre più crocevia di storia, ciclismo e passione: "bici d’epoca" in tappa lungo le vie leonardesche. Non è passato inosservato il passaggio di un gruppo di ciclisti in abiti d’altri tempi che nella giornata di sabato hanno fatto tappa al rudun di Groppello punto di riferimento per appassionati di ciclismo e running. In sella a biciclette d’altri tempi e vestiti con abbigliamento perfettamente in stile, i volontari del gruppo "bici d’epoca" hanno trasformato una semplice pedalata in un vero tuffo nel passato. Partiti da Monza, i ciclisti hanno percorso le ciclabili che seguono il corso di canali e fiumi, attraversando paesaggi suggestivi, fino a raggiungere Cassano d’Adda.Un itinerario scelto non a caso: i luoghi attraversati sono intrisi della memoria di Leonardo da Vinci, che proprio lungo queste acque tracciò alcune delle sue celebri opere ingegneristiche. Ilgiorno.it - Il “rudun di Groppello”: bici e storia Leggi su Ilgiorno.it Ildisempre più crocevia di, ciclismo e passione: "d’epoca" in tappa lungo le vie leonardesche. Non è passato inosservato il passaggio di un gruppo di ciclisti in abiti d’altri tempi che nella giornata di sabato hanno fatto tappa aldipunto di riferimento per appassionati di ciclismo e running. In sella aclette d’altri tempi e vestiti con abbigliamento perfettamente in stile, i volontari del gruppo "d’epoca" hanno trasformato una semplice pedalata in un vero tuffo nel passato. Partiti da Monza, i ciclisti hanno percorso le ciclabili che seguono il corso di canali e fiumi, attraversando paesaggi suggestivi, fino a raggiungere Cassano d’Adda.Un itinerario scelto non a caso: i luoghi attraversati sono intrisi della memoria di Leonardo da Vinci, che proprio lungo queste acque tracciò alcune delle sue celebri opere ingegneristiche.

