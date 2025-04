Il risiko delle banche non si ferma l’ultima corsa è di Mediobanca

risiko delle banche non si ferma. l’ultima Ops (Offerta pubblica di scambio) è di Mediobanca. E, a guardar bene, più che un risiko bancario sembra una guerra delle scalate: sei offerte pubbliche su banche quotate italiane presentate in cinque mesi riguardanti i gruppi più consolidati nel settore.Un vero e proprio scontro che sta ridisegnando gli equilibri della finanza italiana, con offerte che hanno destato grande sorpresa.Il primo passo, UnicreditE’ stata Unicredit, timonata dal ceo Andrea Orcel, ad aprire le danze. Dopo aver dato il via a un’offerta per il controllo della tedesca Commerzbank, a novembre 2024, con una posizione che però al momento, trovando forti resistenze in Germania, è rimasta un investimento, Piazza Gae Aulenti ha lanciato un’offerta pubblica di scambio volontaria su Banco Bpm, una operazione da 10,1 miliardi. Lapresse.it - Il risiko delle banche non si ferma, l’ultima corsa è di Mediobanca Leggi su Lapresse.it Ilnon siOps (Offerta pubblica di scambio) è di. E, a guardar bene, più che unbancario sembra una guerrascalate: sei offerte pubbliche suquotate italiane presentate in cinque mesi riguardanti i gruppi più consolidati nel settore.Un vero e proprio scontro che sta ridisegnando gli equilibri della finanza italiana, con offerte che hanno destato grande sorpresa.Il primo passo, UnicreditE’ stata Unicredit, timonata dal ceo Andrea Orcel, ad aprire le danze. Dopo aver dato il via a un’offerta per il controllo della tedesca Commerzbank, a novembre 2024, con una posizione che però al momento, trovando forti resistenze in Germania, è rimasta un investimento, Piazza Gae Aulenti ha lanciato un’offerta pubblica di scambio volontaria su Banco Bpm, una operazione da 10,1 miliardi.

