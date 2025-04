Il re della crescentina Dopo 50 anni di successi chiude ’Il Montanaro’

Dopo quasi mezzo secolo, per la prima volta, le serrande de Il montanaro si sono abbassate il giorno di Pasqua. E lo resteranno forse per sempre, perché il titolare di quest’attività di Zocca, Ilvano Prostrati, conosciuto come il ‘re della crescentina’, dal 13 aprile scorso ha scelto la pensione. Con un rammarico: nessuno si fa avanti per rilevare l’attività e il marchio che è conosciuto dalla Sicilia alla Valle d’Aosta e perfino in Giappone.Sulla serranda metallica ora campeggia una foto del titolare con la scritta: "Grazie a tutti, ci vediamo in giro".Nei giorni scorsi, il sindaco Federico Ropa, la vicesindaco Susanna Rossi Torri e l’assessore Sara Sandrolini gli hanno consegnato un attestato di benemerenza con medaglia."Ilvano Prostrati attraverso la sua attività è riuscito a portare Zocca e tutto l’Appennino modenese in giro per il mondo, promuovendo e dando lustro alla nostra cultura gastronomica. Ilrestodelcarlino.it - Il re della crescentina. Dopo 50 anni di successi chiude ’Il Montanaro’ Leggi su Ilrestodelcarlino.it quasi mezzo secolo, per la prima volta, le serrande de Il montanaro si sono abbassate il giorno di Pasqua. E lo resteranno forse per sempre, perché il titolare di quest’attività di Zocca, Ilvano Prostrati, conosciuto come il ‘re’, dal 13 aprile scorso ha scelto la pensione. Con un rammarico: nessuno si fa avanti per rilevare l’attività e il marchio che è conosciuto dalla Sicilia alla Valle d’Aosta e perfino in Giappone.Sulla serranda metallica ora campeggia una foto del titolare con la scritta: "Grazie a tutti, ci vediamo in giro".Nei giorni scorsi, il sindaco Federico Ropa, la vicesindaco Susanna Rossi Torri e l’assessore Sara Sandrolini gli hanno consegnato un attestato di benemerenza con medaglia."Ilvano Prostrati attraverso la sua attività è riuscito a portare Zocca e tutto l’Appennino modenese in giro per il mondo, promuovendo e dando lustro alla nostra cultura gastronomica.

