Il programma di martedì 29 aprile al FEFF 27

FEFF 27, dove ha appena accompagnato la bellissima opera prima di Janus Victoria Diamonds in the Sand, il grande Lily Franky porterà un po’ di FEFF anche sulla Croisette: assieme alla giovanissima Yui Suzuki,sarà infatti in concorso a Cannes 78 con Renoir, il secondo film di Chie Hayakawa. Proprio a Udine, tre anni fa, la regista giapponese aveva presentato il suo potente debutto Plan 75, figlio di Focus Asia (la sezione industry del FEFF) e poi distribuito nelle sale italiane dalla Tucker Film (ricordate?). La notizia, al di là del valore “sentimentale”, è significativa sul fronte cinematografico, perché restituisce pienamente il senso stesso di un festival: quello di creare connessioni.E, parlando di connessioni, non possiamo non parlare della connessione tra il FEFF e la Mongolia. Udine20.it - Il programma di martedì 29 aprile al FEFF 27 Leggi su Udine20.it Superospite del27, dove ha appena accompagnato la bellissima opera prima di Janus Victoria Diamonds in the Sand, il grande Lily Franky porterà un po’ dianche sulla Croisette: assieme alla giovanissima Yui Suzuki,sarà infatti in concorso a Cannes 78 con Renoir, il secondo film di Chie Hayakawa. Proprio a Udine, tre anni fa, la regista giapponese aveva presentato il suo potente debutto Plan 75, figlio di Focus Asia (la sezione industry del) e poi distribuito nelle sale italiane dalla Tucker Film (ricordate?). La notizia, al di là del valore “sentimentale”, è significativa sul fronte cinematografico, perché restituisce pienamente il senso stesso di un festival: quello di creare connessioni.E, parlando di connessioni, non possiamo non parlare della connessione tra ile la Mongolia.

