Il Principe William e la spiritualità | un futuro da sovrano

Principe William al funerale di Papa Francesco solleva interrogativi sulla sua spiritualità e preparazione come futuro Re. William d’Inghilterra e il suo futuro ruolo alla guida della Chiesa Anglicana su Donne Magazine. Donnemagazine.it - Il Principe William e la spiritualità: un futuro da sovrano Leggi su Donnemagazine.it La partecipazione delal funerale di Papa Francesco solleva interrogativi sulla suae preparazione comeRe.d’Inghilterra e il suoruolo alla guida della Chiesa Anglicana su Donne Magazine.

Approfondimenti da altre fonti

“Gli avvocati divorzisti di Lady D”. Principe William, il gesto clamoroso: cosa c’è dietro - Il gesto del principe William fa discutere. Negli ultimi tempi si è molto parlato delle gravi malattie che hanno colpito la famiglia reale. Sia il papà, Re Carlo III d’Inghilterra, che la moglie, Kate Middleton, hanno dovuto fare i conti con un tumore. Dopo mesi di terapie e preoccupazione sembra che il peggio sia passato, ma certo non è stata una passeggiata. Si è parlato anche di una presunta crisi tra William e Kate, indiscrezioni però mai confermate. 🔗caffeinamagazine.it

Principe William rompe con la linea del Re: cambia avvocati e sceglie quelli usati da Diana durante il divorzio - Il Principe avrebbe improvvisamente deciso di cambiare radicalmente il suo team di legali, abbandonando il paludato studio Harbottle & Lewis, che da decenni è al servizio della Casa Reale e che è ancora utilizzato da Re Carlo III per qualsiasi tipo di questione legale, per affidarsi allo studio Mishcon de Reya L'articolo Principe William rompe con la linea del Re: cambia avvocati e sceglie quelli usati da Diana durante il divorzio proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Dopo essere arrivati in Galles (in ritardo) con il Royal Train, Kate Middleton e il principe William hanno preparato i tradizionali dolci locali - Il Royal Train è arrivato con un’ora di ritardo a Cardiff, nel Galles. Cosa rara per un treno che trasporta membri della Famiglia Reale britannica e che di solito è regolato da un servizio ineccepibile. Gli allagamenti causati dal maltempo che imperversa in questi giorni nella zona ha costretto a lunghe fermate, ma una volta arrivati Kate Middleton e il marito William sono scesi mano nella mano e si sono subito lanciati in un fitto calendario di eventi che li ha visti – di nuovo – in cucina. 🔗iodonna.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Re Carlo contrariato dal Principe William? L’appunto prima che diventi Re; «Kate Middleton si è avvicinata molto alla fede nella sua lotta contro il tumore, William non è religioso. La; La Corona, la religione e il principe imbarazzato. Così William rischia il trono; Il principe William è ateo? Dubbi a corte sulla sua futura Incoronazione. 🔗Su questo argomento da altre fonti