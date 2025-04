Il primo giorno di semilibertà per Alberto Stasi

Alberto Stasi, primo giorno di semilibertà: il 41enne lo trascorre al lavoro. Cosa può e non può fare - Milano, 28 aprile 2025 – È trascorso come gli altri il primo giorno di semilibertà effettiva – concessa lo scorso 11 aprile – per Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l'omicidio della sua fidanzata Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. Da quando si è saputo il 41enne è solamente uscito dal carcere di Bollate per andare in ufficio come fa da quando ha ottenuto il permesso per il lavoro esterno. 🔗ilgiorno.it

Delitto di Garlasco, concessa semilibertà ad Alberto Stasi: potrà uscire dal carcere di giorno per "lavoro e reinserimento sociale" - Il Tribunale di Sorveglianza di Milano: "Stasi potrà continuare il lavoro da contabile amministrativo", ma alla sera dovrà fare rientro al carcere di Bollate Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha concesso il regime di semilibertà ad Alberto Stasi. Il 41enne, condannato in via definitiva n 🔗ilgiornaleditalia.it

