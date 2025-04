Il prezzo di Spotify aumenterà entro giugno | il Financial Times avvisa gli utenti della piattaforma

Spotify. E non si tratterebbe della prima volta. Secondo quanto riportato dal Financial Times, la piattaforma di streaming musicale alzerà il costo degli abbonamenti in Europa e Sud America entro giugno. L’abbonamento Premium individuale passerà da 10,99 euro a 11,99 euro al mese. Negli Stati Uniti, invece, nessun aumento: lì il prezzo è già salito lo scorso anno a 11,99 dollari mensili.L’ultimo ritocco risale al 2023, quando l’abbonamento base era aumentato di un euro. Ora, il colosso dello streaming sembra deciso a proseguire su questa linea. “I dipendenti non sono bambini e la produttività non cala”, aveva spiegato l’azienda a proposito della propria politica di smart working, confermando così una gestione più flessibile anche nei cambiamenti più delicati. Ilfattoquotidiano.it - “Il prezzo di Spotify aumenterà entro giugno”: il “Financial Times” avvisa gli utenti della piattaforma Leggi su Ilfattoquotidiano.it Rincaro dei prezzi in vista per. E non si tratterebbeprima volta. Secondo quanto riportato dal, ladi streaming musicale alzerà il costo degli abbonamenti in Europa e Sud America. L’abbonamento Premium individuale passerà da 10,99 euro a 11,99 euro al mese. Negli Stati Uniti, invece, nessun aumento: lì ilè già salito lo scorso anno a 11,99 dollari mensili.L’ultimo ritocco risale al 2023, quando l’abbonamento base era aumentato di un euro. Ora, il colosso dello streaming sembra deciso a proseguire su questa linea. “I dipendenti non sono bambini e la produttività non cala”, aveva spiegato l’azienda a propositopropria politica di smart working, confermando così una gestione più flessibile anche nei cambiamenti più delicati.

