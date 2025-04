Il potere delle Bambole di Pezza | musica e attivismo

Bambole di Pezza, musica e divertimento sul palco: “Vogliamo la parità, non che le donne siano superiori agli uomini” - Milano, 3 aprile 2025 – Questa sera le Bambole di Pezza, il simbolo femminile del pop rock, saranno sul palco dei Magazzini Generali di Milano. Una festa con tanti ospiti, nella quale la band proporrà al pubblico i brani dell’ultimo disco ‘Wanted’, tra cui anche il singolo ‘Superlove’, e non solo. Ragazze, come è nata ‘Superlove’? “Parla di amore libero, è un brano che richiama l’atmosfera anni Settanta di Woodstock, rispecchia in pieno le tematiche femministe e di parità di genere che ci sono care. 🔗quotidiano.net

Le bambole di pezza: la band rock milanese pronta a infiammare il concerto del primo maggio 2025 - Le Bambole di Pezza, band rock milanese attiva dal 2002, si esibirà al Concerto del Primo Maggio 2025 a Roma, portando un messaggio di impegno sociale e innovazione musicale. 🔗ecodelcinema.com

Bambole di Pezza, chi sono le artiste sul palco del Primo Maggio 2025 - Tra le artiste più attese del Primo Maggio 2025 a Roma, le Bambole di Pezza sono una band tutta al femminile dall’anima punk rock. 🔗dilei.it

Bambole di Pezza, musica e divertimento sul palco: “Vogliamo la parità, non che le donne siano superiori agli uomini” - Si crea un’atmosfera magica. Stiamo preparando il tour estivo e poi arriverà nuova musica”. Dove vogliono arrivare le Bambole di Pezza? “Lavorare con altri artisti è sempre bello. 🔗msn.com