Il Policlinico Gemelli inaugura il Theragnostic Oncology Center

ROMA (ITALPRESS) – La teragnostica è un approccio medico che integra diagnosi e terapia, combinando l'uso di radiofarmaci sia per individuare una patologia, che per trattarla. La Fondazione Policlinico Gemelli ha deciso di creare il Theragnostic Oncology Center (TOC), per offrire ai pazienti le terapie e la diagnostica più innovativa di questo settore, che gli esperti assicurano rivoluzionerà nel prossimo futuro l'oncologia e, più avanti, le malattie infiammatorie croniche.Le attività del centro prevedono incontri clinici per la definizione dei pazienti candidabili a tale approccio terapeutico e altri dedicati alla discussione dei trial clinici. Saranno inoltre discussi e identificati dei percorsi diagnostico-assistenziali dei pazienti, trasversali al dipartimento, a tutte le sue unità operative e ai relativi servizi.

