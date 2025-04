Quotidiano.net - "Il più grande film americano". Spielberg si inchina al “Padrino“

Steven, George Lucas, Martin Scorsese. E poi ancora Robert De Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman, Harrison Ford: tutti riuniti a Hollywood per consegnare il premio alla carriera dall’AmericanInstitute al decano del cinema internazionale Francis Ford Coppola. L’ottantaseienne regista dele Apocalypse Now è stato definito "il mio eroe" da Lucas (80 anni), che ha raccontato: "Quando avevo 22 anni, mi ha insegnato a non aver paura di saltare dal burrone. Ho vissuto con questo insegnamento per il resto della mia vita, anche se non sono arrivato al suo livello"., che ha incontrato Coppola per la prima volta nel 1967, ha definito Il"il piùmai realizzato. Sei un guerriero per gli artisti indipendenti, per come difendi le loro cause, ma sei anche impavido per come sei sempre aperto a idee, opinioni e ispirazione – ha aggiunto Steven, 78 anni –.