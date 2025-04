Il pericoloso ritorno delle mine antipersona in Europa

Internazionale.it - Il pericoloso ritorno delle mine antipersona in Europa Leggi su Internazionale.it Cinque paesi dell’Unione vogliono lasciare il trattato che ne vieta l’uso. Una scelta che rischia di mettere in pericolo i civili e di indebolire ulteriormente il diritto umanitario internazionale. Leggi

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il pericoloso ritorno delle mine antiuomo in Europa - Cinque paesi dell’Unione vogliono lasciare il trattato che ne vieta l’uso. Una scelta che rischia di mettere in pericolo la popolazione civile locale, e di indebolire ulteriormente il diritto umanitario internazionale. Leggi 🔗internazionale.it

La rinascita del Livorno, vicino al ritorno tra i pro: da Lucarelli e Protti a Dionisi e una Serie D (quasi) immacolata - C`è stato un tempo, ormai circa vent`anni fa, in cui il Livorno era una squadra di metà classifica in Serie A, e grazie al caos di Calciopoli... 🔗calciomercato.com

Inter-Bayern Monaco: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e streaming. Il ritorno dei quarti di Champions - Dopo la straordinaria vittoria a Monaco di Baviera per 2-1, l'Inter è pronta al secondo atto dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, questa volta nel proprio... 🔗ilmessaggero.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il pericoloso ritorno delle mine antiuomo in Europa - Pierre Haski; Riarmo, la Lettonia esce dal trattato che vieta l’uso di mine antiuomo; Polonia, la Russia fa sempre più paura: un milione di mine antiuomo lungo i confini. Varsavia: «Finalmente liberi di difenderci; Ucraina ha usato missili Uk in Russia. Usa: ok a mine antiuomo. 🔗Approfondimenti da altre fonti