Il Pd smemorato attacca sul risiko bancario

Ilgiornale.it - Il Pd "smemorato" attacca sul risiko bancario Leggi su Ilgiornale.it Da Mps a Unipol la sinistra italiana non è mai stata estranea ai salotti buoni. Oggi il Partito Democratico accusa il governo di interventismo ma su Mediobanca l'esecutivo non ha ancora mosso un dito

Il presentatore Solovyev attacca e insulta Pina Picierno sul Rossiya Tv. L’eurodeputata Pd aveva chiesto il ritiro del suo invito in Rai - Dopo lo stop alla sua partecipazione al programma di Giletti, Lo stato delle cose su Rai3, l’anchorman russo Vladimir Solovyev ha attaccato con una serie di insulti la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno. Ieri l’esponente del Pd aveva fatto un tweet in cui ringraziava “i vertici Rai e i deputati del Pd in Commissione di Vigilanza Rai” per aver evitato di “dare voce ad uno dei peggiori propagandisti putiniani. 🔗ilfattoquotidiano.it

Pd Sannio, Cacciano attacca il Presidente sulla viabilità provinciale - Comunicato Stampa – Alessia Sarno, PD Sannio Federazione Provinciale di Benevento Lombardi e il suo partito accusati di gestione partitica e chiusura al dialogo L’affermazione del Presidente sulla viabilità provinciale è oggetto di dure critiche da parte di Giovanni Cacciano, … Continua L'articolo Pd Sannio, Cacciano attacca il Presidente sulla viabilità provinciale proviene da Fremondoweb. 🔗fremondoweb.com

Il risiko delle commissioni. Santarelli resiste, furia Pd-Avs. Il ’lodo’ Milani riporta l’equilibrio - Sono bastati 120 secondi per lo strappo definitivo tra la maggioranza e Luca Santarelli, da lunedì passato dalla Lista Funaro al Gruppo Misto, in minoranza, e in Noi Moderati pur mantenendo la presidenza della commissione 8 alla Legalità da esponente dell’opposizione. Commissione che ieri si è riunita per soli 18 minuti. "Posso presidente? – ha chiesto il capogruppo dem Luca Milani, dopo due giri d’orologio –. 🔗lanazione.it

Il Pd scrive a Nordio ’Subito Dda e personale’. E Furfaro attacca FdI - "Una situazione che va affrontata con gli strumenti giusti e con una maggiore attenzione da parte del governo nazionale - dice il deputato del Pd - Servono traduttori, magistrati, forze dell’ordine. 🔗lanazione.it

Il Pd attacca la Lega: sfrutta vertici società partecipate per fini elettorali - Il Pd: “La Lega sfrutta i vertici di alcune partecipate e società pubbliche per fini elettorali, un fatto gravissimo”. Stesso evento, altro attacco. E’ sempre l’appuntamento programmato ... 🔗ligurianotizie.it