Il pasticcio degli abocantes nel Tequila

Tequila si trovi a confrontarsi proprio con un nodo legato alla menzione di alcuni additivi in etichetta.Tequila è una Denominación de origen con relativo disciplinare e tutelata da un organismo di controllo, chiamato Consejo Regulador de Tequila, con sede principale a Jalisco (qui un approfondimento sulla produzione).Secondo il disciplinare nel Tequila è ammessa l’aggiunta di additivi per modificare il colore, il gusto (in genere dolcificare) e la consistenza del prodotto, ma regolata entro determinati limiti. Linkiesta.it - Il pasticcio degli abocantes nel Tequila Leggi su Linkiesta.it La menzione “senza.” su un prodotto può essere una leva di marketing potente. In Italia, ad esempio, secondo i dati raccolti da NielsenIQ ed elaborati dall’Osservatorio Immagino di GS1 Italy sui prodotti in vendita nei supermercati, tra quelli che mostrano una crescita delle vendite ci sono proprio quelli del mondo del free from, con in testa la dicitura “senza conservanti”.Ora, succede che ultimamente l’industria delsi trovi a confrontarsi proprio con un nodo legato alla menzione di alcuni additivi in etichetta.è una Denominación de origen con relativo disciplinare e tutelata da un organismo di controllo, chiamato Consejo Regulador de, con sede principale a Jalisco (qui un approfondimento sulla produzione).Secondo il disciplinare nelè ammessa l’aggiunta di additivi per modificare il colore, il gusto (in genere dolcificare) e la consistenza del prodotto, ma regolata entro determinati limiti.

Su altri siti se ne discute

L'opposizione svela il pasticcio della giunta Paolini: “Si dimentica un mutuo e finanzia a doppio un'opera pubblica” - “Non era mai successo prima d’ora: l’amministrazione Paolini, che piange e si lamenta sempre per la ristrettezza delle risorse e per le eredità passate, non si accorge che una di queste valeva ben 200.000 euro per terminare i lavori della nuova scuola di piazza Cuonzo e, con un ulteriore mutuo... 🔗chietitoday.it

Bonus padri separati (da 800 euro al mese), quando arriva e come funziona: l?aiuto atteso da 4 anni, il pasticcio dei decreti - La prima volta che la norma è stata messa nero su bianco c?era ancora il Covid e Mario Draghi governava da Palazzo Chigi. Era il maggio del 2021, praticamente un?altra epoca. Sono... 🔗ilmessaggero.it

Pasticcio Repubblica: “Il Pd è poco al di sotto del 30%”, ma è al 22,8. Lo svarione messo alla berlina dalla pagina di Atreju - Oggi è festa per la matematica, è il giorno del Pi greco. Ma questo non dà il diritto di dare i numeri, come ha fatto Repubblica, dando conto del sondaggio della Supermedia You Trend. E’ accaduto un grande pasticcio. Nel descrivere l’andamento dei partiti, l’articolo del quotidiano diretto da Molinari riassume a modo suo dei dati. “Nella Supermedia di oggi – si legge – come in quella di settimana scorsa, Fratelli d’Italia resta sotto il 30% dopo i picchi toccati a febbraio. 🔗secoloditalia.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Senza | Il pasticcio degli abocantes nel Tequila. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia