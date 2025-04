Il Parma scappa Pedro la riprende e salva la Lazio Scatto salvezza per il Cagliari

salvezza, un pareggio che sa di delusione: si completa con il successo del Cagliari e il 2-2 tra Lazio e Parma la 34esima giornata di Serie A dopo che nel pomeriggio Udinese e Bologna avevano pareggiato 0-0.Il Parma scappa, Pedro la riprende e salva la Lazio. Scatto salvezza per il Cagliari (LaPresse) – Calciomercato.itAl Bentegodi basta un gol di Pavoletti ai sardi per trovare tre punti fondamentali per la salvezza. La squadra di Davide Nicola approccia bene il match, mentre i veneti appaiono un po' svagati in occasione della rete che porta tre punti ai rossoblù: doppio liscio che consente a Pavoletti di ritrovarsi a tu per tu con Montipò, metterla dentro per l'esperto bomber è un gioco da ragazzi.

